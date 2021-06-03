Uyuşturucuları kutudaki baklavaların arasına gizlemiş

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, kovalamacayla durdurulan motosikletlinin elindeki poşette bulunan kutuda, baklavaların içine gizlenen uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Düztepe Mahallesi'ndeki denetim sırasında, 2 kişinin bulunduğu motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarında bulunmasının ardından motosikletli, elinde poşetle kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan şüphelinin elindeki poşette, baklava kutusu olduğu görüldü. Kutuyu açan polisler, baklavaların içine gizlenen uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polisler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-06-03 09:22:01



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