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Koronavirüsü atlatanlardan 'saç dökülmesi' ve 'cilt rengi değişikliği' şikayeti

DHA

Koronavirüsü atlatanlardan 'saç dökülmesi' ve 'cilt rengi değişikliği' şikayeti


Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koronavirüs Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Doktor Mehmet Tuncay, koronavirüsü atlatan hastaların saç dökülmesi ve ciltlerinde renk değişikliğinden şikayet ettiğini söyledi. Tuncay, bu kişilerin sağlıklı beslenmeleri ve B, C ile D vitamini almaları gerektiğini söyledi.
Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüs tedavisi görüp sağlığına kavuşan kişilerin yapılan takibinde; solunum yetmezliği, eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve uyku bozuklukları gibi rahatsızlıkların yanı sıra saç dökülmesi ve ciltlerinde dökülme ve renk değişimi şikayetleri görüldü. Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Doktor Mehmet Tuncay, koronavirüs geçiren ve kontrol için gelen hastalarda çeşitli cilt sorunlarının olduğunu söyledi.
Saç dökülmesi ve ciltte renk değişikliği gibi şikayetler aldıklarını vurgulayan Mehmet Tuncay, "Bazı hastalar koronavirüsü geçirdikten sonra hiçbir semptom görülmüyor ve hayatlarına devam ediyor. Bazı hastalarda ise bu şikayetler uzayarak devam ediyor. Yorgunluk, uykusu problemi, psikolojik rahatsızlıklar en çok aldığımız şikayetler, özellikle hastalığı ağır geçirenlerde bazı cilt sorunları olduğu gözlemleniyor. Hastalar bize saç dökülmesi, ciltte renk değişikliği, döküntülerin olduğu ile ilgili şikayetler iletiyorlar. Bu kişilerin şikayetleriyle ilgili sağlıklı beslenerek, vücudun ihtiyaç duyduğu B, C ve D vitaminlerini almaları gerekiyor" diye konuştu.
'KORONAVİRÜS İLGİNÇ BİR HASTALIK'
Koronavirüsün ilginç bir hastalık olduğunu ve süreci hastalıkla birlikte öğrendiklerini ifade eden Mehmet Tuncay, "Son süreçte vaka sayılarında düşüş yaşanırken, yoğun bakım sayılarımız da azalmış durumda. Bunun yanı sıra aşılamalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Koronavirüs gerçekten ilginç bir hastalık. Biz de süreci hastalıkla birlikte öğrendik. İnsanların koronavirüs geçirdikten sonra dikkati elden bırakmadan, tedbirlere uymalarını tavsiye ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ
2021-06-03 11:11:11

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