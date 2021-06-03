15 Mayıs'ta UkraynaKanada işbirliğinde düzenlenen TorontoUkrayna yarışmasında Gaziantepli Irmak Akıncı 710 yaş kategorisinde piyano ve bestede 2 dünya birinciliği, 26 Mayıs'ta düzenlenen Caspiart Renaıssance yarışmasında da piyanoda birincilik kazanırken, Tuna Uslu da 1012 yaş kategorisinde piyanoda dünya birinciliği elde etti.

15 Mayıs'ta UkraynaKanada işbirliğinde düzenlenen TorontoUkrayna yarışması festivalinde Gaziantep Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezinde ders gören Irmak Akıncı, 710 yaş kategorisinde piyano ve bestede 2 adet dünya birinciliği kazanırken, Tuna Uslu ise 1012 yaş kategorisinde piyanoda dünya birinciliği elde etti. Irmak Akıncı ayrıca 26 Mayıs'ta düzenlenen Caspiart Renaıssance yarışmasında da piyanoda birinci oldu.



Tuna Uslu piyanoda birinci

TorontoUkrayna yarışmasında piyanoda dünya birincisi olan Tuna Uslu, “12 yaşındayım, 9 yaşından beri piyano çalıyorum. Şuan Ferit Ginol kültür sanat merkezinde piyano çalmaktayım. Hocalarım tarafından piyano yeteneğim fark edildi, o yüzden devam ettim. Daha büyük başarılar elde etmek istiyordum. Çok değerli hocalarla çalıştım. Almanya’da düzenlenen bir yarışmada dünya dördüncüsü ödülü aldım. En son da Toronto’da TorontoUkrayna işbirliğinde yapılan yarışmada birinci oldum. Piyano çalmak bana çok eğlenceli geliyor. Günde 45 saat piyano çalıyorum. Özellikle anne ve babama beni yönlendirdikleri için teşekkür ederim. Aynı şekilde öğretmenlerime de teşekkürlerimi sunarım” dedi.



“Bu başarılar bizim için gurur verici”

Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezinde piyano öğretmeni olan Katryna Klymenko, “Çok yetenekli çocuklarla çalışıyorum. Ferit Ginol Kültür ve sanat Merkezinden Tuna Uslu ve Irmak Akıncı değişik festival ve yarışmalara katıldılar. Bu sene TorontoUkrayna uluslararası yarışma ve festivaline katıldılar. Burada birinci oldular. Bu tabi hem okulumuz hem de Gaziantep için çok büyük bir gururdur” şeklinde konuştu.



3 dünya birinciliği kazandı

Üç dünya birinciliği elde eden Irmak Akıncı da, “10 yaşındayım. Piyanoya 4 yaşında başladım. Ailemle piyanoya başladım şimdi Katrina hoca ile beraber çalışıyorum. Ondan ders alıyorum. Bu konuda çok ilerlemek istiyorum. Daha önce katıldığım çeşitli yarışmalarda 2.’lik ve 3.’lük ödülleri kazandım. Toronto Ukrayna yarışmasında hem beste kompozisyon bölümünde hem de piyano bölümünde birincilik bölümü aldım. Piyano benim için çok önemlidir. Kalbimle sevdiğim bir müziktir. Piyanonun bir tuşu bile benim için çok özeldir. Aslında baroktan çağdaşa kadar bütün müzikleri dinliyorum. Birçok dünyaca ünlü müzisyeni orkestra şeflerini dinliyorum. Benim hedefim ileride iyi düzeyde bir konser piyanisti olmak senfoni orkestrasında çalmak istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.