Büyükşehir’den bir destek de müzisyenlere Büyükşehir'den 3 bin müzisyene nakdi yardım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “kademeli normalleşme” döneminde eğlence mekanlarının bir süre daha kapalı olması nedeniyle, müzisyenlere bin liralık maddi yardım başlattı.

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisine alan korona virüs salgını nedeniyle verilen ulusal mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası 1 Haziran’dan itibaren yeni bir döneme geçildi. Başlanılan yeni kademeli normalleşme döneminde eğlence mekanları ve konserlerin bir süre daha açılmasının ertelenmesi nedeniyle harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, müzisyenlere yeni desteğini açıkladı. Bu kapsamda Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu ve farklı müzik dernekleri ile ortak yürütülecek çalışma ile yaklaşık 3 bin müzisyene bin liralık maddi yardım yapılacak. Büyükşehir Belediyesi böylelikle 17 günlük tam kapanma döneminde çiçekçilere, fotoğrafçılara, pazarcılara, seyyar satıcılara, ayakkabı tamircilerine, sigortalı ev gündelikçilerine verdiği maddi desteğe ek olarak kademeli normalleşmede de müzisyenlerin yanında oldu.



Başvuru için yol haritası belirlendi

Maddi yardım için ortak çalışılan federasyon ve derneklerinden gelen üye listeleri doğrultusunda destek alacak müzisyenler için pandemi şartlarından dolayı otomatik randevular oluşturularak randevu tarih ve saatleri cep telefonlarına mesaj olarak gönderilerek, belediye binasına başvuru için çağrılacak. Başvuruda bulunan müzisyenlerin dilekçeler aracılığı ile kayıtları oluşturularak, belirttikleri hesap numaralarına bin liralık destekleri yatırılacak.



“Şahin, Türkiye’de bizler için örnek bir çalışmaya imza attı”

Pandemi döneminde en çok zarara uğrayanların müzisyen ve sanatçılar olduğunu belirten Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Onurlu, “Bu süreçte başka belediyeler tarafından müzisyen ve sanatçı camiasına maddi destek verilmezken Türkiye’ye örnek olan çalışmalara imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bize destek oldu. Bugün, Gaziantep ilinde kayıtlı olan müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımıza kişi başı bin lira maddi destek sağlanacak. Bir nebze de olsa müzisyen ve sanatçılarımıza yönelik bu maddi destek dolayısıyla kurumum ve şehrim adına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye genelinde müzisyenlerin yüzde 5’i federasyona kayıtlı görünüyor. 81 ilin kayıtlı müzisyenleri arasında yüzde birlik dilim ise Gaziantep’imize ait. Tabi bu da Gaziantep’te gerçekleştirilen maddi yardımı daha da önemli kılıyor. Bunun yanı sıra Ramazan ayında da üyelerimize büyükşehir tarafından gıda yardımı yapıldı. Tüm bu yardımlarda emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



Destekten yararlanan müzisyenler ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederken zor günlerde ayakta durmak için önemli bir yardım olduğunu belirttiler.

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