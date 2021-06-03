Gaziantep'te 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, bir evden hırsızlık yapan, güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenerek yakalanan 6 kişi, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs günü Bey Mahallesi'ndeki bir evden değerli eşyaların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Evde inceleme yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden şüpheli 6 kişinin kimliklerini belirledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-06-03 17:21:47



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