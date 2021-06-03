Çiçekçiye ateş açtılar: 3 yaralı

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişilerce çiçekçiye tüfekle açılan ateşte 3 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Yukarıbayır Mahallesi´nde meydana geldi. Otomobille gelen kişiler, tüfekle çiçekçiye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, iş yeri sahibi Adem A. ile içerideki kadın ve kızına isabet etti. Şüpheliler kaçarken yaralılar ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-06-03 17:40:21



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