SANKO Üniversitesi’nin gururu Sağlık Bilimleri Fakültesinin iki bölümü akredite edildi Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Akademik ve idari kadromuza bu başarıyı sağladıkları için teşekkür ediyor, kutluyorum”

SANKO Üniversitesi’nde, Sağlık Bilimleri Fakültesi “Beslenme ve Diyetetik” ile “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” bölümlerinin akredite edilmesinin gururu yaşanıyor.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, dünyada geçerli olan akredite belgelerinin, Türkiye’de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulan, bu konuda yetkili, bağımsız bir dernek olan Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından yapılan yoğun ve titiz inceleme sonucu verildiğini söyledi.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin “Beslenme ve Diyetetik” ile “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” bölümlerinin kuruluşundan itibaren titizlikle sürdürdüğü öğretim faaliyetlerinin, SABAK tarafından akredite edildiğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “Akredite belgelerimiz, bölümlerimizde dünya standartlarındaki eğitim ve uygulamanın kalitesini ortaya koymuştur” dedi.

Akademik ve idari kadroyu, öğrencilere sunulan eğitim ve destek hizmetlerinin kalite noktasında bütünleşen başarılarından dolayı kutlayan Prof. Dr. Dağlı, “Üniversitemizin kuruluşu ve sonraki süreçte desteklerini gördüğümüz, Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Abdulkadir Konukoğlu, Mütevelli Heyet Üyeleri ve üniversitemizin kurucu iradesi Konukoğlu Ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



Akreditasyon nedir?

Eğitim program ve hizmetleri niteliğinin sistematik yaklaşımla güvence altına alınması için geliştirilen bir yöntem olan akreditasyon, Yüksek Öğretim Kurumları tarafından sağlanan eğitimin kabul edilebilir kalite düzeylerini karşılamasının göstergesidir. Bununla birlikte kurumsal gelişimler için hedefler sunan akreditasyon, eğitim ve öğretim standartlarının da bir kalite göstergesi kabul edilmektedir. Akredite programlar ve kurumlar, akreditasyon verilmeden önce titiz bir incelemeye tabi tutulur ve kurumsal programların kalitesini gösteren standartlara ve politikalara sürekli uyum sağlamak için düzenli olarak değerlendirilir. Türkiye’de bulunan devlet ve vakıf olmak üzere 207 üniversitenin bugüne kadar 11’inin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile 13’ünün Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akredite olmuştur.



SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

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