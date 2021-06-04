Sanayide dönüşüm için komşu illerle güç birliği yapılacak GSO heyetinden KMTSO’ya ziyaret GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “İki kadim şehrin birlikte hareket etmesi ve çalışmalarını ortak zeminde el ele vererek ilerletmeleri sanayimizin geleceği için çok önemli” KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu: “Tek başımıza yürüyeceğimize kol kola yürürsek daha başarılı oluruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayide dönüşüm için komşu illerle güç birliği yapılacak GSO heyetinden KMTSO’ya ziyaret GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “İki kadim şehrin birlikte hareket etmesi ve çalışmalarını ortak zeminde el ele vererek ilerletmeleri sanayimizin geleceği için çok önemli” KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu: “Tek başımıza yürüyeceğimize kol kola yürürsek daha başarılı oluruz”

İHA

Sanayide dönüşüm için komşu illerle güç birliği yapılacak GSO heyetinden KMTSO’ya ziyaret GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “İki kadim şehrin birlikte hareket etmesi ve çalışmalarını ortak zeminde el ele vererek ilerletmeleri sanayimizin geleceği için çok önemli” KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu: “Tek başımıza yürüyeceğimize kol kola yürürsek daha başarılı oluruz”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KMTSO) ziyaret etti.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy, Başar Küçükparmak, Mustafa Özgüler, Perihan Çöçelli, Melike Yüksel ve Mustafa Özmermer, Kahramanmaraş’a gerçekleştirdikleri ziyarette KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Şirikçi, Adnan Toprak, Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, Mikail Utlu, Hüseyin Özdal ile bir araya geldi.
İki oda arasında yapılan toplantıda Türkiye’ye önemli katkılar sağlayan Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın ekonomileri ele alınarak, iki kenti daha ileriye taşımak adına birlikte atılacak adımlar konuşuldu. Toplantıda ayrıca Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nde (Model Fabrika) yürütülen çalışmalar üzerine yapılacak iş birlikleri değerlendirildi.

“Dijital çağı yakalamak için birlikte hareket etmemiz çok önemli”
Toplantının açılış konuşmasında sanayide dönüşüm için komşu illerle iş birliklerinin önemine işaret eden Başkan Adnan Ünverdi, iki kadim şehrin birlikte hareket etmesi ve çalışmalarını ortak zeminde el ele vererek ilerletmeleri gerektiğini belirterek, Gaziantep ile Kahramanmaraş’ın ayrılmaz iki şehir olduğunu söyledi. "Günümüz ekonomik koşullarına rağmen ülke olarak her cephede mücadelemizi sürdürüyoruz" diyen Başkan Ünverdi, “Örneğin eskiden İHA ve SİHA’larımız yoktu. Bugün artık kendinden emin ve adından söz ettiren bir Türkiye var. En büyük zenginliğimiz gençlerimizdir. Onlar dijital çağın patronları olarak bizi daha ileriye taşıyacaklar. Üretimlerimizi de artık yeniçağa uygun hale getirmemiz gerekiyor. Özellikle pandemi nedeniyle dünyanın Çin’den uzaklaştığı bu dönemde Türkiye ön plana çıkıyor. Çin’in alternatifi Avrupa’ya yakınlığı ve üretim gücü ile Türkiye’dir. Gaziantep ve Kahramanmaraş da bu noktada üretim ve sektör yapısı ile ön plana çıkan şehirlerimiz arasındadır. Ancak günün ticari koşullarında üretimlerimizi çok daha rekabetçi hale getirmemiz büyük önem taşımaktadır. Bunu da verimlilik ve teknoloji ile sağlayabiliriz. Model Fabrika’yı da bu amaçla kurduk ve çalışmalarımızı komşu illerle ortak ölçekte yürütüyoruz. Komşu şehirlerimiz ve üniversitelerimizle bilgiyi uygulamaya geçirerek teknolojik dönüşüm ve dijitalleşmeyi birlikte başaracağımıza inancım tam. Bizi bugün buraya davet eden ve sıcak bir karşılama ile bizleri ağırlayan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve tüm KMTSO ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

“Tek başımıza yürüyeceğimize kol kola yürürsek daha başarılı oluruz”
GSO Yönetim Kurulu ile yaptıkları toplantının Gaziantep, Kahramanmaraş ve bölge için büyük önem taşıdığına vurgu yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu da iki şehrin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Balcıoğlu, “Kahramanmaraş ile Gaziantep’in bu döneme kadar iki ayrı şehir olarak kendi yollarında ilerlediler ve ayrı yollarda önemli işler başardılar. Fakat bundan sonra birlikte hareket edeceğiz. Gaziantep Sanayi Odamız bizleri daha önce Gaziantep’te misafir ederek kardeşliğimizi kabul etti. Biz de kendileri ile tek başımıza yürüyeceğimize kol kola yürürsek daha başarılı oluruz anlayışıyla bir protokol imzaladık. Bugün de gerçekleştirdiğimiz toplantıda daha verimli ve daha üretken nasıl çalışabiliriz konusunu görüştük. Üretimde verimlilik noktasında doğru ölçmenin tekniğini ele alarak bunu beraber yapabilme konusunda istişarede bulunduk. Bu birlikteliğimizin Kahramanmaraş ve Gaziantep’e hayırlar ve başarılar getirmesini, hak ettiğimiz noktalara çıkmamıza vesile olmasını diliyorum. Böyle anlamlı bir iş birliği için GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi başta olmak üzere tüm Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantının ardından Gaziantep Model Fabrika Eğitim Direktörü Yusuf Güler tarafından Model Fabrika’da yapılan çalışmalar ve verilen eğitimlerle ilgili bir sunum gerçekleştirildi. GSO ile KMTSO heyetleri programdan sonra Türk Edebiyatı’na yön veren Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören’in eğitim gördüğü liseden dönüştürülen Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni gezerek yazar ve şairlerin yaşamını, şiir ve edebiyat çalışmalarını içeren eserleri inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurbanlık fiyatlarında yetki tartışması Türkman’dan kurbanlık fiyatlarının açıklanmasına tepki Gaziantep kurbanlık satış fiyatında anlaşmazlık
YEREL HABERLER Kurbanlık fiyatlarında yetki tartışması Türkman’dan ...
Gaziantep'te 22 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 22 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Gaziantep'te nikah salonlarında yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te nikah salonlarında yoğunluk yaşanıyor
Kuzen cinayeti davasında müebbet kararı 14 yıl 2 ay hapse çevrildi Müebbet kararı haksız tahrik nedeniyle 14 yıl 2 ay hapis cezasına çevrildi Babasını öldürmeye gelen kuzenini öldürmüştü
YEREL HABERLER Kuzen cinayeti davasında müebbet kararı 14 yıl 2 ay ...
SANKO Üniversitesi’nin gururu Sağlık Bilimleri Fakültesinin iki bölümü akredite edildi Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Akademik ve idari kadromuza bu başarıyı sağladıkları için teşekkür ediyor, kutluyorum”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nin gururu Sağlık Bilimleri ...
Gaziantep'teki 6-8 Ekim olayları davasında 9 sanığa hapis cezası 6 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 18 yaşından küçük 3 sanığa ise 48'er yıl hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Gaziantep'teki 6-8 Ekim olayları davasında 9 sanığa ...
Gaziantep’te 2 bin 866 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 2 bin 866 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Çiçekçiye ateş açtılar: 3 yaralı
YEREL HABERLER Çiçekçiye ateş açtılar: 3 yaralı
Hırsızlık şüphelisi 6 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 6 şahıs tutuklandı
Tahmazoğlu, sosyal medyada ödül kazanan annelere hediye verdi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, sosyal medyada ödül kazanan annelere ...
Çiçekçi dükkanına yapılan saldırıda başka bir iş yerindeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çiçekçi dükkanına yapılan saldırıda başka bir iş ...
Şahinbey’li sporculardan başarı sözü
YEREL HABERLER Şahinbey’li sporculardan başarı sözü
Gaziantep'te 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Fibromiyalji Sendromu SANKO Üniversitesi Hastanesi Fizyoterapisti Kılıç: “Fibromiyalji, enfeksiyon, travma, stres gibi tetikleyicilerle etkisini gösteren, genetik eğilimlerden kaynaklanan sendromdur” “Fibromiyalji tedavi edilmediğinde yaşam kalitesinde azalma ve işgücü kaybına neden olmaktadır”
YEREL HABERLER Fibromiyalji Sendromu SANKO Üniversitesi Hastanesi ...
Normalleşme sonrası Gaziantep'te çarşı yoğunluğu arttı
YEREL HABERLER Normalleşme sonrası Gaziantep'te çarşı yoğunluğu ...
GAÜN’de üniversite sanayi işbirliği toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER GAÜN’de üniversite sanayi işbirliği toplantısı ...
BM’den Büyükşehir'e iş birliği teklifi BM, projelerin dünyada daha çok ses getirmesi için iş birliği teklifinde bulundu
YEREL HABERLER BM’den Büyükşehir'e iş birliği teklifi BM, projelerin ...
Büyükşehir’den bir destek de müzisyenlere Büyükşehir'den 3 bin müzisyene nakdi yardım
YEREL HABERLER Büyükşehir’den bir destek de ...
Şüpheli araçtan 7 bin adet uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan 7 bin adet uyuşturucu hap çıktı
Fadıloğlu’ndan öğrencilere moral ziyareti Fadıloğlu, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunarak başarı diledi
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan öğrencilere moral ziyareti Fadıloğlu, ...
Gaziantep’te 4 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 4 kilo 110 gram uyuşturucu ele geçirildi
Salahattin Kaplan, halı sektörünün sıkıntılarını gündeme taşıdı TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan “Halı ihracatında Türkiye yeni rekorlar kırıyor” “Mayıs 2021’de 245 milyon 476 bin dolarlık halı ihracatına imza atıldı”
YEREL HABERLER Salahattin Kaplan, halı sektörünün sıkıntılarını ...
Gaziantepli öğrenciler piyanoda dünya birincisi oldu Piyano yarışmasında Irmak 3, Tuna ise 1 dünya birinciliği kazandı
YEREL HABERLER Gaziantepli öğrenciler piyanoda dünya birincisi ...
Gaziantep Polisgücü Hokey Takımları Süper Lig’e hazır
YEREL HABERLER Gaziantep Polisgücü Hokey Takımları Süper Lig’e hazır