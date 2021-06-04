HKÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kuruldu HKÜ, ‘Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ ile daha da yükselecek

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) bünyesinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) bünyesinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Kurulan fakültede Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak BakımOnarım, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj bölümlerinin açılarak öğrenci alınması hedefleniyor.



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