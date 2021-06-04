Girişimsel Nöroloji işlemleri Medıcal Park Gaziantep’te 3 boyutlu anjiyo ile kapalı yöntem girişimsel nöroloji işlemleri Medıcal Park Gaziantep’te

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girişimsel Nöroloji işlemleri Medıcal Park Gaziantep’te 3 boyutlu anjiyo ile kapalı yöntem girişimsel nöroloji işlemleri Medıcal Park Gaziantep’te

İHA

Girişimsel Nöroloji işlemleri Medıcal Park Gaziantep’te 3 boyutlu anjiyo ile kapalı yöntem girişimsel nöroloji işlemleri Medıcal Park Gaziantep’te

Medıcal Park Gaziantep Hastanesi Girişimsel Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Giray, girişimsel nöroloji hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Medıcal Park Gaziantep Hastanesi Girişimsel Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Giray, girişimsel nöroloji hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Vücuttaki atardamarlarda ve aort damarlarında oluşan çıkıntı ve baloncuklara Anevrizma adı verildiğini belirten Prof. Dr. Giray, beyin anevrizmasının beyindeki kan damarlarında çıkıntı ya da balonlaşma olduğuna dikkat çekerek, "Normal bir atardamar (arter) duvarı üç katmandan oluşur. Anevrizma ise arter duvarının kaslı tabakasının yokluğundan dolayı sadece iki tabakadan oluşur ve bu nedenle anevrizmanın duvar yapısı ince ve zayıftır. Anevrizmanın kaynaklandığı damar duvarının zayıf olması ve anevrizmanın kendisi beyin kanamasında risk oluşturmaktadır. Beyin atardamarlarından kaynaklanan bir anevrizmanın kanaması ise beyin kanamasına sebep olur. Bu tür bir kanama felç, koma ve ölüme neden olmaktadır. Beyin anevrizması, genellikle beynin ön ve yan kısmında yer alan atardamarlarda daha sık görülür. Vücudun herhangi bir yerinde bulunan atardamardan anevrizmalar da gelişebilmektedir. Bu sebeple anevrizma görülen bireylerde ilk saatler çok önemlidir. Bu süre içerisinde felç gibi durumlara maruz kalmamak için acil olarak bir sağlık kuruluşuna gidilmesi hayat kurtarıcıdır.’’ dedi.

Girişimsel Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Giray anevrizma belirtilerinin ise genellikle, baş ağrısı, görme bozuklukları (görme kaybı, çift görme vb.), bulantı ve kusma, göz kapağında ani düşüklük oluşması ve bayılma olduğunu kaydetti. Bu belirtilerin bir ya da birkaçı görüldüğünde en yakın hastaneye başvurulması ve gerekli tetkikler yaptırılmasının hayati derecede önemli olduğunun altını çizdi.

Beyin anevrizmaları hakkında bilgi veren Girişimsel Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Giray, "Beyin anevrizmaları sigara, hipertansiyon ve aile öyküsü (genetik) dahil olmak üzere çeşitli faktörlerle ilişkilidir. İlerleyen yaş, aşırı alkol tüketimi, ateroskleroz (atardamarın duvarında yağlı maddelerin, kolesterol, hücresel atık ürünler, kalsiyum birikmesi), kafaya travma (yaralanma) gibi diğer nedenlerle de meydana gelebilir. Beyin anevrizmaları genellikle yırtılmaları neticesinde beyin kanamasıyla veya bilgisayarlı tomografi (BT taraması), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya başka nedenlerden dolayı yapılan anjiyografi gibi tanısal muayeneler sırasında tesadüfen saptanır. Anevrizmalar için iki tür tedavi yapılabilir. Tedavi şekli hastanın yaşına, anevrizmasına eşlik eden diğer faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Uygulanan ilk yöntem Nöroşirurji tarafından açık kraniyotomi (cerrahi klipsleme) ile kafatası kemiğinin bir kısmının cerrahi olarak çıkarılması ardından anevrizmanın kaynaklandığı atardamar tespit edilerek, anevrizma kesesinin içine kan akışını önlemek için anevrizmanın boynuna metal bir klips yerleştirilir. Klipsleme tamamlandığında, anevrizmaya kan doluşu durur ve anevrizma kapanır. Sonrasında çıkarılan kafatası kemiği tekrar yerine yerleştirilerek tedavi noktalanır. Diğer tedavi şekli olan endovasküler tedavi ise (Kapalı yöntem endovasküler bölümü) sağ veya sol kasık atardamarından iğne ile girilerek, kateter denilen ince borucuklarla beynin içerisindeki atardamarlara ulaşılır. Bu kateterler içerisinden ‘koil’ denilen metal sarmallar ilerletilerek anevrizma tamamen doldurulur. Anevrizmanın kaynaklandığı damar yapısı ve anevrizmanın şekline bağlı olarak tedavi farklı tekniklerle de yapılabilir. Bu anevrizmanın önüne bariyer amaçlı özel stentlerin yerleştirilmesiyle olabileceği gibi balon veya yine stent desteği ile anevrizma doldurularak kapatılabilir. Tüm bu kapalı ameliyat teknikleri genel anestezi altında genellikle kasık atardamarındaki küçük bir giriş yerinden uygulanabilir’’ ifadelerini kullandı.

Beyin damarlarındaki darlıklara da dikkat çeken Prof. Dr. Giray, beyindeki (kafa içindeki) damar darlıklarının cerrahi olarak açılmasının mümkün olmadığını belirtti. Burada yapılabilecek tek cerrahi tedavi boyun damarından beynin uç dallarına yapılabilecek bypass ameliyatı olduğuna vurgu yaptı. Ancak günümüzde bu tedavinin çok sınırlı endikasyonları bulunduğunu sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Giray, "Beyindeki darlık oranı önemli derecede bulunan medikal tedavinin (kan sulandırıcı ilaç tedavisi) yetersiz kaldığı hastalarda tercih edilen tedavi yöntemi endovasküler tedavidir. Endovasküler tedavinin boyun damarlarındaki darlıklardan farkları, işlemin genel anestezi altında yapılması ve tüm darlıklarda darlık bölgesine önce uygun çapta bir balon ile genişletme işlemi uygulanması ve ardından stent yerleştirilmesidir. Beyin damarlarına yapılacak her tür girişimsel tedavi yöntemi gibi bu işlem de nöroendovasküler eğitimi ile ciddi tecrübeyi gerektirmektedir. Bu tür tedaviler de Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde başarılı bir şekilde yapılmaktadır’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HKÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kuruldu HKÜ, ‘Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ ile daha da yükselecek
YEREL HABERLER HKÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ...
GAHİB eğitim yatırımlarını sürdürüyor GAHİB MEB işbirliğiyle halı sektörüne yetenekli gençler kazandırılacak
YEREL HABERLER GAHİB eğitim yatırımlarını sürdürüyor GAHİB MEB ...
Büyükşehir’den 'Dünya Bisiklet Günü’nde farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 'Dünya Bisiklet Günü’nde farkındalık ...
Tahmazoğlu, dağıttığı sebze fidelerinin hasadına katıldı
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, dağıttığı sebze fidelerinin hasadına ...
Siverek'teki kazada ölen 5 kişi, kına gecesine gidiyormuş
YEREL HABERLER Siverek'teki kazada ölen 5 kişi, kına gecesine ...
Kediyi kovalayan köpeğin ayağına tasmasındaki demir saplandı Köpeğin ayağındaki demir spiral ile kesilerek çıkartıldı
YEREL HABERLER Kediyi kovalayan köpeğin ayağına tasmasındaki demir ...
Feci kazada ölenlerden üçü Gaziantep'te defnedildi Gözyaşları sel oldu Siverek'te feci kaza: 5 ölü
YEREL HABERLER Feci kazada ölenlerden üçü Gaziantep'te ...
Sanayide dönüşüm için komşu illerle güç birliği yapılacak GSO heyetinden KMTSO’ya ziyaret GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “İki kadim şehrin birlikte hareket etmesi ve çalışmalarını ortak zeminde el ele vererek ilerletmeleri sanayimizin geleceği için çok önemli” KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu: “Tek başımıza yürüyeceğimize kol kola yürürsek daha başarılı oluruz”
YEREL HABERLER Sanayide dönüşüm için komşu illerle güç birliği ...
Kurbanlık fiyatlarında yetki tartışması Türkman’dan kurbanlık fiyatlarının açıklanmasına tepki Gaziantep kurbanlık satış fiyatında anlaşmazlık
YEREL HABERLER Kurbanlık fiyatlarında yetki tartışması Türkman’dan ...
Gaziantep'te 22 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 22 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Gaziantep'te nikah salonlarında yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te nikah salonlarında yoğunluk yaşanıyor
Kuzen cinayeti davasında müebbet kararı 14 yıl 2 ay hapse çevrildi Müebbet kararı haksız tahrik nedeniyle 14 yıl 2 ay hapis cezasına çevrildi Babasını öldürmeye gelen kuzenini öldürmüştü
YEREL HABERLER Kuzen cinayeti davasında müebbet kararı 14 yıl 2 ay ...
SANKO Üniversitesi’nin gururu Sağlık Bilimleri Fakültesinin iki bölümü akredite edildi Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Akademik ve idari kadromuza bu başarıyı sağladıkları için teşekkür ediyor, kutluyorum”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nin gururu Sağlık Bilimleri ...
Gaziantep'teki 6-8 Ekim olayları davasında 9 sanığa hapis cezası 6 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 18 yaşından küçük 3 sanığa ise 48'er yıl hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Gaziantep'teki 6-8 Ekim olayları davasında 9 sanığa ...
Gaziantep’te 2 bin 866 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 2 bin 866 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Çiçekçiye ateş açtılar: 3 yaralı
YEREL HABERLER Çiçekçiye ateş açtılar: 3 yaralı
Hırsızlık şüphelisi 6 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 6 şahıs tutuklandı
Tahmazoğlu, sosyal medyada ödül kazanan annelere hediye verdi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, sosyal medyada ödül kazanan annelere ...
Çiçekçi dükkanına yapılan saldırıda başka bir iş yerindeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çiçekçi dükkanına yapılan saldırıda başka bir iş ...
Şahinbey’li sporculardan başarı sözü
YEREL HABERLER Şahinbey’li sporculardan başarı sözü
Gaziantep'te 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Fibromiyalji Sendromu SANKO Üniversitesi Hastanesi Fizyoterapisti Kılıç: “Fibromiyalji, enfeksiyon, travma, stres gibi tetikleyicilerle etkisini gösteren, genetik eğilimlerden kaynaklanan sendromdur” “Fibromiyalji tedavi edilmediğinde yaşam kalitesinde azalma ve işgücü kaybına neden olmaktadır”
YEREL HABERLER Fibromiyalji Sendromu SANKO Üniversitesi Hastanesi ...
Normalleşme sonrası Gaziantep'te çarşı yoğunluğu arttı
YEREL HABERLER Normalleşme sonrası Gaziantep'te çarşı yoğunluğu ...
GAÜN’de üniversite sanayi işbirliği toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER GAÜN’de üniversite sanayi işbirliği toplantısı ...