Gaziantep'te, çatı katında çıkan yangın korkuttu

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğleden sonra Şirinevler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Çatı katında kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı düşünülen yangın, alt kattaki evlere sıçradı. Dumanı gören vatandaşlar evlerden çıkarken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını iki saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Binada hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 2 kişiye ise ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-06-04 20:13:01



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