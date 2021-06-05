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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyon başkana personellerden sürpriz

İHA

Şampiyon başkana personellerden sürpriz

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanları, OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na davet edilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i tebrik etmek için sürpriz bir kutlama hazırladı. Kutlamada duygulanan Başkan Fatma Şahin, şampiyonun kendisi ile beraber bütün büyükşehir ailesinin olduğunu vurguladı.
İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) bünyesinde kurulan Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk davet edilen belediye başkanı olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e büyükşehir personeli sürpriz bir kutlama hazırladı. Büyükşehir Belediyesi personelince Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda hazırlanan sürpriz tebrik kutlamasında Ankara’da yapılan resepsiyon için hazırlanan Gaziantep Tanıtım Filmi ile OECD Girişimcilik, Kobiler, Bölgeler ve Şehirler Direktörü Lamia KamalChaoui’nin davette gönderdiği mesaj izlendi.
Sonrasında Başkan Fatma Şahin alkışlar eşliğinde konuşma yaptı. Sürpriz için teşekkür eden ve duygulanan Başkan Şahin, 2014 yılından bu yana şehir için birçok zorluğa göğüs gerip birçok başarıya ekip olarak beraber imza attıklarını söyleyerek asıl şampiyonun bütün bir Büyükşehir Belediyesi ailesinin olduğunu söyledi. Kutlamanın sonunda Başkan Şahin’e personel tarafından günün anısına ucunda OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu simgesinin bulunduğu kolye hediye edildi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci tarafından çiçek verildi. Sürpriz kutlamaya Büyükşehir Belediyesi başkan vekilleri, daire başkanları ve personelleri de katıldı.

“Sizler olmasaydınız bunların hiçbirini başaramazdım”
Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir emek ve gayretin içerisinde olduklarını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Belediyecilikte bütün alanları görmüş bir kardeşiniz olarak bu çok zor bir iştir. Doğumdan ölüme herkes bizden bir şey istiyor. Beklenti çok yüksek bunun altından kalkmak gerekiyor. Belediyecilik, oradaki bir yetimi, bir yoksulu, bir yaşlıyı, bir mağduru, bir muhacire yardım etmek, kendini onun yerine koyarak onun ihtiyaçlarını gözüne bakarak anlama işi. Bunu anlamıyorsak biz iyi bir belediyeci değiliz. En büyük gücümüz insan gücü. Bilgiye ulaşmış, kendine güvenen bu insan gücümüz, bu salondakilerdir. Sizler olmasaydınız bunların hiçbirini başaramazdım. Yapılan işler, yaptığınız işler çok zor” dedi.

“Bütün çalışanlarımız artık bir şampiyon ve bu şampiyonlar liginde”
Şahin, konuşmasının devamında Ramazan ayında bütün şehrin yarısına dokunup yardımlarına koşulduğunu aktararak, “Vatandaşın derdi ile dertlenip kader birliği yapacağız. Ramazan ayında şehrin yarısına dokunduk, onlara ulaştık. Buradan bereket geliyor. Bunları tamamladığımızda işte OECD başarısı geliyor. Bu ligde başkentler, ülkelerin büyük şehirleri var ama biz Gaziantep olarak Türkiye’yi temsil ettik. OECD’nin baktığı 8 önemli kategoriyi hızlıca raporladık. Buraya gelmek bu başarıyı yakalamak tamamen takım işi, sizin alın teriniz ile buraya geldik minnettarım ama burada kalmak çok önemli. Biz artık komşularımızla değil New York, Paris ile yarışıyoruz. Bizler kendi kategorisindeki bilgiye ulaşıp kendimizi sürekli donatmamız gerekiyor. Artık bütün şehirler dönüp bize bakıyor. Bu büyük bir sorumluluk ve vizyon katıyor. Bu kategoride kalmak için hata yapma lüksümüz yok. Bütün çalışanlarımız artık bir şampiyon ve bu şampiyonlar liginde” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep modelini tüm dünyaya bir kardeşlik ve insanlık modeli olarak anlatmak lazım”
Konuşmasının sonunda makamların geçici olduğunun altını çizen Şahin, “Yarın her şey bittiğinde arkada bırakacağımız eserlerimiz. Eserlerimizle yad edilip eserlerimizle konuşmamız için bu enerjiyi, sinerjiyi, gayreti, iman aşkını hiç bırakmamız lazım. Bu kategoride tutunup Gaziantep Modeli’ni tüm Dünya’ya bir kardeşlik ve insanlık modeli olarak anlatmak lazım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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