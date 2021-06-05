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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğuzeli’nin çehresini değiştirecek proje tanıtıldı

İHA

Oğuzeli’nin çehresini değiştirecek proje tanıtıldı

Oğuzeli Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek olan kentsel dönüşüm projesini vatandaşlara tanıttı. TOKİ’yle yapmayı planladıkları proje ile ilçe girişini modern bir görünüme kavuşturmayı amaçladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Sait Kılıç, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Oğuzeli bırakmayı amaçlıyoruz” dedi.
Oğuzeli Belediyesi ilçe merkezinin girişini modern bir görünüme kavuşturmak için Toplu Konut İdaresi’yle (TOKİ) büyük bir projeye imza atıyor. İlçe merkezinin çehresini değiştirecek olan proje 35 dönümlük ilçe girişini kapsıyor. Oğuzeli’nin girişindeki dağınıklığı ortadan kaldıracak Kentsel Dönüşüm Projesi, Oğuzeli Belediyesi tarafından ilçe halkına tanıtıldı. Oğuzeli Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına Belediye Başkanı Sait Kılıç ile TOKİ yetkilileri katılırken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

“Burayı modern bir görünüme kavuşturmak istiyoruz”
Göreve geldiği günden bu yana bu sorunu çözmek için uğraştığını aktaran Sait Kılıç, o bölgede konutu olan işyeri olan herkesin problem yaşadığını ifade etti. Problemi çözmek için büyük gayret sarf ettiklerini belirten Kılıç, “Biz başta belediye olarak bu işe girişelim istedik ancak ekonomik gücümüzün bunu kaldırmayacağını gördük. Ardından TOKİ'ye başvurduk. Burada 50 dönümlük bir alan var ama bizim proje 35 dönümü kapsıyor. Şuanda girişteki ana yolumuz çok dar. Planda 24 metrelik bir yol var ama böyle değil. Bizim ana hedefimiz barak caddesini gidişli gelişli geniş bir yol yapmak. 35 dönümlük hektarın yaklaşık 10 dönüm kadarı yola gidecek. Bu projeyi biraz zarar olarak başlatacak. Herkes Oğuzeli’ne bir köy gözüyle bakıyor. Oğuzeli’nin girişi ilçeye yakışmıyor. Biz burayı modern bir görünüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu amaca ulaşmak için sizlerle birlikte olmak zorundayız” dedi.

“Örnek bir proje olacak”
Projenin yapıldığı bölgede ne kendisinin ne de bir yakınının bir metre yeri olmadığını sözlerine ekleyen Kılıç, “Bu projeyi yaparken de vatandaş ne olursa olsun zarar etsin şeklinde bir düşüncemiz yok. TOKİ’nin de böyle bir düşüncesi yok. Bundan kesinlikle emin olun. Ne yapıyorsak Oğuzeli için, sizler için yapıyoruz. Oğuzeli’nde yaşayan insanlara yakışır bir yaşam alanı oluşturmamız gerekiyor. Ben 34 defa TOKİ’ye gittim. Burada hak sahiplerinin haklarını nasıl koruruz diye çok düşündük. Orada yapılacak konutlar ferah şekilde olacak. Örnek bir proje olacak. Amacımız niyetimiz hayırdır. İnşallah sonumuz da hayır olur. Hiç kimsenin elindeki arsasının yapısının üstüne kaçalım gibi bir düşüncemiz yok olamaz da. Sizlerle anlaşarak bu işi yapmak istiyoruz. Bu işe çomak sokmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Biz TOKİ’yle el birliği yaparak bu problemi çözmek istiyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Oğuzeli bırakmayı amaçlıyoruz. Sizlerle birlikte ilçemizi yeniden imar edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bizim amacımız sorunu çözmek”
Belediyenin başvurusu üzerine alanı inceledikten sonra projeyi hazırladıklarını aktaran TOKİ Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Ender Turgut ise alanda bulunan yapı stokunun çok kaliteli olmadığını vurguladı. Alanın kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu ifade eden Ender Turgut, “Mülkiyet durumu da biraz karışık, çok sayıda hissedar var. Bu hissedar sayısı önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Elimizdeki verilere göre 100 parsel var. Bunların içinde 400’e yakın hissedar var. Bu proje sizin için gayet ideal olacak. Hem mülkünüz değerlenecek hem de sorun çözülecek. TOKİ şuanda 200’e yakın kentsel dönüşüm projesi yürütüyor. Biz kentsel dönüşüm projelerini kar amacı gütmeden yürütüyoruz. Biz burada kar noktasında değiliz. Bu proje 2 yıl sonra bizi zarara götürecek bir projedir. Ama kentsel dönüşüm projelerinde TOKİ kar amacı gütmez. Bizim amacımız sorunu çözmektir. TOKİ ve Belediye olarak kar etmiyoruz. Sosyal devlet anlayışı gereği bu projeyi yapmalıyız” diye konuştu.
Tanıtım programı soru cevap bölümünün ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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