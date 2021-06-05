Banyoda kalp krizi geçirip öldü

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, evde banyo yaparken kalp krizi geçiren boyacı ustası Mehmet Urkan (57) hayatını kaybetti.
Atakent Mahallesi´nde oturan boyacı ustası Mehmet Urkan, dün akşam saatlerinde iş dönüşü eve geldikten sonra yıkanmak için banyoya girdi. Urkan uzun süre banyodan çıkmayınca yakınları şüphelenip içeri girdi. Urkan´ı banyoda yerde hareketsiz gören aile bireyleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Urkan´ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Urkan´ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2021-06-05 12:46:47
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