Buğday tarlasındaki yangın 2 saatte söndürüldü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, 200 dönümü daha önce hasat edilen, toplam 500 dönümlük alanda büyük zarar oluştu.
Yeniköy Mahallesi kırsalında Mehmet Polat ve İdris Kaya´ya ait buğday tarlasında hasat yapılırken, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi tarladakiler ve köylüler yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 2 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.
Yangında, 200 dönümü daha önce biçilen, 500 dönümlük alanda büyük çapta zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-06-05 15:01:05
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