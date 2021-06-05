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Rıdvan Fadıloğlu, meclis üyelerini proje alanlarında bilgilendirdi Yapımı tamamlanmış ve devam eden projeler incelendi

İHA

Rıdvan Fadıloğlu, meclis üyelerini proje alanlarında bilgilendirdi Yapımı tamamlanmış ve devam eden projeler incelendi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu beraberindeki belediye meclis üyeleri birlikte ilçedeki yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde inceledi. Fadıloğlu, program süresince meclis üyelerini bilgilendirdi.
Periyodik aralıklarla Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyelerine proje alanlarında brifing veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçedeki yapımı tamamlanan ve devam eden projelere yönelik bir program düzenledi. Meclis Üyelerini, gezilen her adresteki projenin yapı ve işleyişle ilgili bilgilendiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Meclis Üyelerinin projelere ilişkin sorularını da yanıtladı.

Meclis Üyeleri tarafından Mücahitler Mahallesi’ndeki 159 Nolu Sosyal Tesis, Umut Gençlik Kütüphanesi, Çıksorut Pazar Yeri, Çıksorut Stadyumu, Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Binası ve Atölyeleri, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası, MÖP ve EMÖP Tesisi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kompleksi, Fen İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Kompleksi, Katı Atık Transfer İstasyonu, Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Merkezi, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, Bilim Şehitkamil, Gaziler Pazar Yeri, Gaziler Gençlik Kütüphanesi, Eyüp Sultan Gençlik Kütüphanesi, 8 Şubat Bilim Merkezi ve Gençlik Kütüphanesi ile Şehitkamil Vadi Park gezilerek incelendi.

“Türkiye’de örnek belediyecilik”
Projeleri inceledikten sonra değerlendirmede bulunan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, “Kıymetli Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun yapmış olduğu hizmetleri gezdik. Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalar gerçekten takdire şayan çalışmalar. Şehitkamil Belediyemiz, Türkiye'de örnek belediyecilik adına gerçekten ciddi manada hizmetler yapıyor. Bizler bunu görüyorduk, biliyorduk ancak burada yerinde hizmetleri bizzat Başkanımız ile gelip yerinde görmemiz çok güzel oldu. Bu millet, her şeyin en güzeline layıktır. Milletimiz; parkların, sosyal tesislerin ve diğer hizmetlerin her zaman en güzeline layıktır. Başkanımıza, başarılı hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim, hizmetlerini her zaman daim etsin. AK Parti Belediyeciliği gerçekten Gaziantep'te 2004 yılından beri ciddi manada bir dönüşüm sağladı. Şehitkamil ilçemizde de Başkanımızın önderliğinde bu dönüşüm devam ediyor. Rabbim, inşallah hayırlı hizmetlere vesile eylesin” dedi.

“Dışa bağımlılığını bitirmek için elinden geleni yapmış”
Milliyetçi Hareket Partisi Şehitkamil İlçe Başkanı Akın Erol Kınacılar, gezi programı sonrası yaptığı açıklamada, “Ben, öncelikle Başkanımıza ve tüm ekibine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten hepsi düşünülmüş akıl işi olan hizmetler. Sayın Başkanımız, özellikle belediyenin dışa bağımlılığını bitirmek için elinden geleni yapmış. Entegre tesisler kurmuş, çok güzel işler yapmışlar. Şu an içerisinde bulunduğumuz Şehitkamil Vadi Park da gerçekten muhteşem bir park olmuş. Bu parkımızda da çok ince düşünülmüş şeyler var. Ben başta Başkanımıza, Başkan Yardımcılarımıza ve tüm ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin devamını da diliyorum. Ayrıca bu hizmetlerin, ilçemize, şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu ülkede taş taş üzerine koyan herkesten Allah razı olsun, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Gerçekten çok güzel hizmetler ortaya konulmuş”
Şehitkamil Meclis Üyesi ve AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ise yaptığı değerlendirmede, “Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyelerimiz ile birlikte Şehitkamil Belediye Başkanımızın hizmetlerini yerinde gördük. Meclis’ten geçen konuları biliyoruz ama birebir yerinde görmek, yerinde incelemek çok daha farklı. Gerçekten çok güzel hizmetler ortaya konulmuş. Bundan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle kütüphaneler konusunda çok önemli çalışmalar yapılmış. Gençlerimizin faydalanabileceği kaliteli ve çok donanımlı kütüphaneler yapılmış. Bunun yanında diğer projeleri de gezdik. Allah, Başkanımızdan ve çalışma ekiplerinden razı olsun. Hizmetlerinin devamını diliyorum” diye konuştu.

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