İç Hastalıkları-Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sever, hasta kabulüne başladı SANKO Üniversitesi Hastanesi

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Nuray Sever, hasta kabulüne başladı.

Aynı zamanda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak da görev üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Özlem Nuray Sever, 1976 yılında Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde doğdu.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1999 yılında mezun olan Dr. Öğr. Üyesi Sever, 20002006 Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde, 20082012 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında uzmanlık eğitimi aldı.

Dr. Öğr. Üyesi Sever, 20002006 yılları arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde, 20062008 yılları arasında Artvin Devlet Hastanesi’nde, 20082013 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda, 20142016 yılları arasında Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nde, 20162017 yıllarında özel bir hastanede Tıbbi Onkoloji Bölümünde, 20172018 yıllarında ise SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında görev yaptı.

Halen Prof. Dr. Mustafa Yıldırım’ın görev yaptığı SANKO Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji Kliniğinde hasta kabulüne başlayan Dr. Öğr. Üyesi Sever, evli ve 2 çocuk annesi olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.



SANKO Üniversitesi Hastanesi

Ülkemizin tek çatı altında 600 yatak kapasitesiyle en büyük özel hastanesi olarak birbirine bağlı iki binada 60 bin metrekare kapalı alanda çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakil Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

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