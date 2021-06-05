Hokey şöleni Gaziantep’te başladı Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Süper Lig’e 7-0’lık farklı galibiyetle başladı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep’te organize edilen THF Erkekler Açık Alan Süper Ligi’ne Polisgücü hızlı başlayarak Adana Hokey takımını 70 yendi.

Gaziantep’in ev sahipliğinde Türkiye Hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilen THF Erkekler Açık Alan Süper Ligi başladı. Karşılaşmanın favori takımlarından Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, ilk maçında rakibi Adana Hokey’i 70’lık skorla mağlup etti. Her sezon olduğu gibi yine Süper Lig’in iddialı ekiplerinden olan Gaziantep Polisgücü, çıktığı ilk karşılaşmasında Adana Hokey karşısında zorlanmadı.



Gaziantep Polisgücü’nü farka taşıyan golleri Ali Akın Özkılıç (2), Celal Aydın, Yaghoub Bahramı, Kemal Göz, Reza Norouzzadeh ve Hakan Akay kaydetti. Maça oldukça etkili başlayan Gaziantep Polisgücü, ilk çeyreği 30 önde kapattı. İkinci periyotta tek gol kaydeden Gaziantep temsilcisi, devreyi 4 0 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte yine tek gol kaydeden Hokeyin kaplanları, son periyotta ise 2 gol kaydederek maçı 7 0 galip bitirdi.



“Kadın ve Erkeklerde Şampiyonluk kupalarını istiyoruz”

THF Açık Alan Süper Ligi karşılaşmalarında takımını yalnız bırakmayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, alınan sonucun bir tesadüf olmadığını, Gaziantep Polisgücü Kulübünün hokeyi Türkiye’ye sevdirdiğini ifade ederek sporcularını kutladı. İlk maçı büyük bir heyecanla izleyen Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve kulüp yöneticileri sporcuları ayakta alkışlarken, gözler bundan sonraki maçlara çevrildi.



Hokey şöleni Gaziantep’te başladı

Bugün başlayan Türkiye Hokey Federasyonu 2020 2021 Sezonu Erkekler ve Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Lig, maçları 5 18 Haziran 2021 tarihleri arasında Gaziantep’te oynanacak. Kadınlar ve erkekler Süper Lig’lerinde mücadele eden Türkiye’nin ve dünyanın gözde Türk hokeycileri, izleyicilere adeta bir hokey şöleni sunacak.

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