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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, tohum hasadını gerçekleştirdi

İHA

Büyükşehir, tohum hasadını gerçekleştirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum tarafından Araban ilçesinde gerçekleştirilen Sözleşmeli Sertifikalı Tohumluk Yetiştirme ve Üretim Projesi’nin hasadına katıldı. Proje ile birlikte bölgeye özgü Edessa Buğday çeşidinin tohum üretimi için anlaşılan çiftçilerden alınan ürünler, sonbaharda ekim yapacak bütün çiftçilere sertifikalı tohum olarak destek amacı ile dağıtılacak.

Dünyaca ünlü mutfağının kaynağı olan yerel ürünlerin çeşitliliğini arttırmak, çiftçiye destek vermek için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ekim ayında başlattığı “Sözleşmeli Sertifikalı Tohumluk Yetiştirme ve Üretim Projesi”nin ilk hasadını yaptı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı’nca “Sözleşmeli Çiftçi Modeli” ile yürütülen ve Araban ilçesinde 5 farklı mahallede 650 dekar alanda üretim yapan 8 çiftçi ile 20 bin ton Edessa Buğday Tohumu ekimi çalışması sonrası ilk ürünlerini aldı.

Araban’a bağlı Yeni Altınbaş Mahallesi’nde tohumluk üretim parselinde ürün veren buğdayların ilk hasadına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdari Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Şehitkamil, Şahinbey, Araban, Yavuzeli Ziraat Odası başkanları ve bölge muhtarları katıldı. Sertifikalı tohumluk üretiminde yatırım yapan ilk belediye olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bölgede sertifikalı tohumunun kullanımının yaygınlaşması hedefliyor. Çiftçinin birim alanda aldığı verimin artmasının amaçlandığı projede bu yıl 450 ton tohum elde edilmesi beklenmekte.

Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçesinde yoğun olarak sulu şartlarda yapılan buğday üretimi için bölgede yüksek verim elde edilen, coğrafyanın iklim koşullarına dayanıklı, yoğun ilgi gören, son zamanlarda kalite bakımından oldukça tercih edilen ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescili yapılan Edessa Buğday çeşidinin üretimi ve ekimini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

“Pandemiden sonrası dünyada en büyük gücümüz ekim yapılan topraklarımız olacak”
Gaziantep’in yaşanabilir bir coğrafyayı içinde barındırdığını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Evliya Çelebi her yeri dolaşıyor ama Gaziantep’e geldiğinde ‘Bu kenti anlatmaya ne dil yeter ne de kalem’ diyor. Burası yaşanabilir bir yer. Pandemiden sonra yeni bir dünya kuruluyor. Kendi kendimize yetmemiz milli güvenlik kadar çok önemli bir konumuz. Büyükşehir Belediyesi olarak oda başkanlarımız ile her gün başka bir çalışma içerisindeyiz. Bu yaptığımız işte 2014 yılında kurduğumuz Tarım Daire Başkanlığı’nda tohumları aldık dağıttık. Ama şimdi buranın yerli tohumlarını artık biz üretiyoruz. Olağanüstü bir iş. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan milletvekillerimizden, valimizden razı olsun. Bize bu bereketi yaşıyoruz. Pandemiden sonra kurulacak dünyada en büyük gücümüz ekim yapılan topraklarımız olacak. Bu su ve güneş en büyük gücümüz, şifamız olacak” diye konuştu.

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