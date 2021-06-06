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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Büyükşehir'den kadın çiftçilere 70 bin tavuk

İHA

Gaziantep Büyükşehir'den kadın çiftçilere 70 bin tavuk

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban İlçesi’nde 500 kadın çiftçiye 7 bin 500 adet ataks yumurta tavuğu dağıtımını gerçekleştirdi. Dağıtımda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın çiftçilere verilen bu desteğin ev ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü iş birliğinde 9 ilçeye toplamda 70 bin adet ataks yumurta tavuğu dağıtımına başladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı tarafından Araban İlçesi’nde 500 kadın çiftçiye hane başı 15 tavuk olmak üzere 7 bin 500 tavuk verildi. Dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban’da yürütülen projelerden bahsetti, kadın çiftçilere verilen bu destekle beraber ev ekonomilerine büyük katkı sağlayarak rahatlığa kavuşmalarını amaçladıklarını aktardı.
Ankara Üniversitesi tarafından sertifikalı üretimi yapılan, bölgeye uyumlu, yumurtlama oranı fazla ve hastalıklara karşı yüksek dirençli ataks türü tavuklarının dağıtımında ayrıca bakım ve besleme talimatlarının olduğu broşürler çiftçilere dağıtıldı. Kadın çiftçilere verilen tavuklardan aylık 450 adet civarında yumurta elde edilmesi bekleniyor.
Dağıtım programında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdari Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru katıldı.
"Rahmet ve bereket olarak dönüyor"
Dağıtım töreninde yaptığı konuşmada Araban’ın tarım tarih ve medeniyet merkezi olduğunu hatırlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Şifa Araban’da, topraklarında, çiftçisinde, anneler ve babalarında. Bizi şampiyon yapan irade sizlersiniz. Dünyanın bunu görmesinin nedeni bizim size olan güven, sevgi ve muhabbetimiz. Köylü, çiftçi için yeni bir su projesi Araban’ın neredeyse tamamını sulayacak. Yeni dönemimizde artık yerli ve milli tohum kullanacağız. Burası Mezopotamya bereketli hilalin ortası. Bizim başka bir tohumu getirmeye ihtiyacımız yok. Buraya göre özel bir tohum ve büyük bir bereket var. Bu pandemiden kurtulunca toprağını, çiftçisini, suyunu koruyan yeni Türkiye’ye hazırız. Bu tavuklar sizin için özel üretildi. Arkadaşlarımız ile konuştuk ve buraya ait özle bir tür bu tavuklar. Çalıştık ve yumurtlama kapasitesi en yüksek olan bu tavuklar, en uygun tür. Annelerimize 15 tane verince bunlar evinizin ekonomisini güçlendirecek. Aile ekonomisi güçlenince ilçe ekonomisi, ilçe ekonomisi güçlenince il ekonomisi güçleniyor. İl ekonomisi güçlenince ülke ekonomisi güçleniyor. Büyük bir ekosistem var. Bu ekonomiye verilen küçük bir destek, her tarafa rahmet ve bereket olarak dönüyor. Rabbim şifasını göndersin” şeklinde konuştu.
"Büyükşehir pandemi dönemi hep destek verdi"
Gaziantep Valisi Davut Gül ise, yaptığı konuşmada tarım alanında yeni yatırımlardan bahsederek, “Büyükşehir Belediyesi hem pandemi döneminde hem de pandemi öncesinde hep destek verdi. Burada da özellikle hanımefendilere destek daha da önemli hale geldi. Bu yardım için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, tavukların yerli ve milli bir çeşit olmasının önemine değindi, verilen rehbere uyarak daha iyi verim alınabileceğini vurguladı.
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, tavuk dağıtım merasimi ve sertifikalı tohum üretimi, ilçe için çok önemli projeler olduğunu söyledi, tavuk desteğinin kadın çiftçiler için çok önemli bir mali kazanç sağlayacağını hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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