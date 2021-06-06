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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Genç Gaziantep Kodluyor' projesinde eğitimler başladı

İHA

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından projelendirilen, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hayata geçirilen "Genç Gaziantep Kodluyor" robotik kodlama atölyesinin eğitimleri başladı.

'Genç Gaziantep Kodluyor' projesinde eğitimler başladı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından projelendirilen, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hayata geçirilen “Genç Gaziantep Kodluyor” robotik kodlama atölyesinin eğitimleri başladı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), gençleri bilişim dünyasına hazırlayarak yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırmak, buna yönelik altyapılarını ve hizmet modellerini geliştirmek amacıyla “Genç Gaziantep Kodluyor” projesi kapsamında Gazikent Gençlik Merkezinde kurduğu atölyenin kapılarını öğrencilere açtı. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve beraberinde ki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Özmermer, Yönetim Kurulu Üyeleri Yiğitcan Konukoğlu, Halit Güleç ve Peykan Samlı atölye açılışında öğrencilerin heyecanını paylaştılar.

Gaziantep’in teknoloji altyapısının güçlendirilmesi ve gelecek nesillerin değişen dünyaya uyum sağlayabilmesi için robotik kodlamanın önemine değinen Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “Hayatımızı daha rahat ve daha eğlenceli hale getiren teknolojinin son günlerde yaşadığımız pandemi de ne kadar önemli olduğunu gördük. Günümüz dünyasında bilim ve teknoloji hızla değişmekte, bu değişim bireyin ve toplumun ihtiyaçlarını değiştirmekte ve toplumda bireylere yüklenen rolleri doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda, teknolojik gelişmelerle birlikte eğitim öğretim yöntemlerinde teknoloji kullanımı çok daha önemli bir noktaya gelmiştir. Teknolojiyi sadece kullanan değil geliştiren bireylere ihtiyacımız var. Bu projede, özellikle gençlere teknolojiye uyumlu beceriler kazandırma ihtiyacından doğmuştur. Genç Gaziantep Kodluyor projemiz kapsamında amacımız 1518 yaş aralığında 168 gencimizin Gazikent Gençlik Merkezinde bulunan robotik ve kodlama atölyesinde verilecek olan eğitimlerden faydalanarak, analitik ve kavramsal düşünme kapasitesini arttırmak ve geleceğin dili niteliğindeki kodlama ve yazılım becerileri kazandırmaktır. Projemizin bir diğer önemli amacı; bireylerin en önemli gelişim ödevlerinden biri olan aidiyet duygusunun geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Unutmayalım ki; genç nesil bizim geleceğimiz, bu yüzden gençlerimize yaptığımız her katkı, ülkemiz geleceğine yapılmış birer yatırım olarak değerlendirilmelidir. Gaziantep Genç İşadamları Derneği olarak gençlerimize inanıyor ve önemsiyoruz. Bu kapsamda gençlerimizin birçok konuda hayatlarına dokunuyor, onların düşüncelerini ve projelerini değerlendiriyoruz. Bu projenin ile de gençlerimizin güzel işlere imza atacağına canı gönülden inanıyor, bu fırsattan başarılı bir şekilde yararlanacaklarını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Pandemi nedeniyle eğitimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının üst seviyede tutulacağını dile getiren Koçer, “Genç Gaziantep Kodluyor” projemize ve ülke genelinde birçok projeye destek veren Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve tüm bakanlık ekibine çok teşekkür ediyor, atölyenin Gaziantep için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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