Gaziantep Bateri’de dünya birincisi

15 Mayıs'ta UkraynaKanada işbirliğinde düzenlenen TorontoUkrayna yarışmasında Gaziantepli Heva Kale, Bateri’de 1518 yaş kategorisinde dünya birinciliği kazandı.

15 Mayıs'ta UkraynaKanada işbirliğinde düzenlenen TorontoUkrayna yarışması festivalinde Gaziantep Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezinde ders gören 18 yaşındaki Heva Kale bateri dalında rakiplerini geride bırakarak birinciliğe uzandı.

“Hedefim iyi bir müzisyen olmak”

Hedefinin iyi bir müzisyen olmak olduğunu ifade eden Heva Kale, “14 yaşından beri bateri çalıyorum. Annem müzik öğretmeni o yüzden hep müzik ile iç içe büyüdüm. İlk önce piyano çaldım sonra çello ama hiç biri bateri kadar beni çekmedi. UkraynaKanada işbirliğinde düzenlenen TorontoUkrayna yarışması festivaline katıldım ve birinci oldum. Müzikle ilgilenmek istiyorum. Bu senede inşallah konservatuvara hazırlanacağım. Hedefim iyi bir müzisyen olmak. Bende emekleri geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Bateriye Güneydoğudan ilgi artıyor”

Son zamanlarda güneydoğu bölgesinden bateriye yoğun bir ilginin bulunduğunu ifade eden Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezi Bateri hocası Gökhan Bahar, “Gaziantep’te yaklaşık 7 senedir bateri dersi veriyorum. Heva Kale bizim en yetenekli öğrencimiz. Bugüne kadar 2 derece aldı. Çok çalışıyor, çok emek veriyor. Bu dereceler boşa değildir. Başarılarının devamını diliyorum. Bundan sonraki hedefi konservatuvar, inşallah iyi bir müzisyen olur. Güneydoğu bölgesinden son zamanlarda bateriye aşırı bir talep var. Güneydoğu’dan Gaziantep’ten dünya birincisi çıkması çok önemli bir şeydir” diye konuştu.

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