Şahinbey Ampute ilk maçında Bursa'ya 8 fark attı

Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sezonun ilk maçında deplasmanda Bursa Ampute Spor Kulübü’nü 80 mağlup ederek, lige galibiyetle başladı.

Son iki sezonun lideri Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi (EAFF) kupasını da müzesine götürdükten sonra yeniden lige döndü. Sezonun ilk maçında deplasmanda Bursa Ampute Spor Kulübü ile karşı karşıya mavi beyazlı ekip kıyasıya mücadele içinde geçen karşılaşmadan 80 galip gelmesini bildi. Karşılaşmanın gollerinin 433 dakikada Mendez, 81529 dakikada Kudrat, 24 dakikada Mubarek, 28 dakikada Emre ve 50. dakikada Fuat kaydetti.

"Amaç ampute sporunu sevdirmek"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, herkesin Ampute Sporuna destek vermesi gerektiğini belirterek, “Bizim için sonuç çok önemli değil. Bizim için asıl önemli olan Ampute sporuna değer verilmesi ve bu spora Türkiye’de herkesin destek vermesini istiyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız ve Kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ideallerini yerine getirerek sporu tabana yayıyoruz. Bunun yanı sıra yeni sporcuların gelişmesi ve yetişmesi için canı gönülden mücadele ediyoruz. Takımımız da başladığımız günden bu yana bizleri mahcup etmedi. Sezonun ilk maçında Bursa Ampute Spor Kulübü’nü net bir skorla mağlup ettik. Teknik heyeti ve sporcularımı kutluyorum” dedi.

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