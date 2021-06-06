Gaziantep ve Adıyaman protokolü'nden Çetintepe Barajı inşaatında inceleme

Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Sahin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Milletvekili TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Çetintepe Barajı şantiyesini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceleyip DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven’den çalışmalar hakkında bilgi aldılar.



2013 yılında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Fırat Nehri’nin kollarından Göksu Çayı üzerinde temeli atılarak inşaatına başlanan Gaziantep ve Adıyaman için çok önemli projelerden birisi olan ve yüzde 76’sı tamamlanan Çetintepe Barajı inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Çetintepe Barajı inşaatı tamamlandığında temelden 116 metre yüksekliğe ve 460 milyon m3 su depolama kapasitesine sahip olacak baraj inşaatımızda gövde dolgu çalışmalarının aralıksız devam eden GAPAdıyamanGöksuAraban Projesinin ilk ve ana ünitesi konumundaki Çetintepe Barajı, Harmancık ve Çatboğazı Barajı ile birlikte Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni Kızılin Ovalarında toplam 650 bin 102 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlanacaktır. Baraj ve diğer bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte inşallah ülkemiz ekonomisine yıllık 280 milyon TL katkı sağlanmasını hedeflemekteyiz’’ dedi.





"250 milyon lira bölge için çok büyük bir gelir"



AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan bölge halkının özlemle ve sabırsızlıkla beklediği Çetintepe, Harmancık ve Çat Boğazı Barajları projeleri için, "Bu baraj 50 yıldır konuşuluyor deniliyor, evet bu baraj 50 yıldır konuşulan bu baraj iptal edilmişti. Bu baraj diye bir şey yoktu. Şimdi üç sene sonra mı bitecek 5 sene sonra mı bitecek diye konuşuluyor. Tasarruf tedbirleri var, Türkiye de 136 tane büyük baraj var. Bu tasarruf tedbirlerine rağmen bu baraj bitiyorsa, demek ki bir gayret var, bunun arkasında bir çalışma var, bunun arkasında milletvekilleri var, bunun arkasında belediye başkanlarımız var, valilelerimiz var bu bölge olarak biz mücadeleyi veriyoruz ve bu barajla ilgili bakanımız Fatma hanımla beraber, AK Parti Gaziantep Vekillerimizle beraber o dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na gittik. Eroğlu rapor getirdi, ama o raporları Eroğlu kendi yapmamış, geçmiş hükümetler döneminde hazırlanmış raporlarla iptal edilmişti. Niye bu para buraya çok, yani bu paraya değmez diye raporlar düzenlenerek iptal edilmiş ti. Bu paraya değmez denilen bu baraj nereleri suluyor bir bakın. Koskoca bütün bölgeyi ihya edecek. Veysel Eroğlu, 'Baraj bu bölgeye o günün rakamlarıyla yılda 250 milyon TL ek gelir getirecek' dedi. Düşünebiliyor musunuz, 250 milyon TL bugün bile bölgenin kalkınması için çok büyük bir gelir, bugün biz bunun mücadelesini veriyoruz" ifadelerini kullandı.





Bütün barajların tamamının maliyetinin 6,5 Milyar TL'ye mal olacağını aktaran Mehmet Erdoğan, "Barajların bitmesi 2028 yılını bulur, Araban, Yavuzeli, Keysun, Kızılin, Besni, Maraş ve Gölbaşı olmak üzere bölgelerdeki tüm projeler olmak üzere bölgelerin hepsinin bitimi 2028 yılı, ama arada erken biten bölgeler olacak, mesela 2026 yılında bitecek projeler var. Bazen arkadaşlar haklılar, ben de çiftçi olsam tamam doğru da bu kadar parayı bu tasarruf tedbirlerine rağmen bulmak kolay mı, Araban, Yavuzeli ve Besni’li olarak projenize sahip çıkacaksınız, sahip çıkarken de kimin yanında durursunuz, mücadeleyi verenin yanında durusunuz, pekiyi mücadeleyi kim veriyor Gaziantep Milletvekilleri, Adıyaman Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanları, İlçe Başkanları, Valilerimiz. Bu birliği hep sürdürmeliyiz ki başarıya ulaştıralım. Bu projenin bedeli 6,5 milyar TL, az para değil, bu parayı bu kadar küçümsemeyin, Kemal Derviş gitti 17 tane Avrupa ülkesini 700 milyon için gezdi, onun on katı bu baraj yani Türkiye projesi, hep birlikte el ele verelim projelerimize sahip çıkalım, sahip çıkmak birlik beraberlik doğurur, ben bu mümbit arazilerin yıllar sonra çocuklarınız ve torunlarınız milyon dolarların değerinde olduğunda bugün ne demek istediğim çok daha iyi anlayacak. Biz faniyiz belki olmayacağız ama biz bu temeli attık, devam ettirmek sizinle bizim işbirliğimize düşer" diye konuştu.



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