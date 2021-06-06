Gölette kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı (2)

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6 SAAT SONRA CESEDİNE ULAŞIDI

Gaziantep'te, serinlemek için girdiği gölette kaybolan Ömer Şavir'in ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Şavir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şavir'in cansız bedeni sudan çıkartılırken, olay yerinde bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-06-06 22:03:47



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