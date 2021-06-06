Polisin `dur´ ihtarına uymayıp ateş açtılar: 1´i polis 5 yaralı



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) -GAZİANTEP'te polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 2 kişinin av tüfeği ile ateş açması sonucu 1´i polis, 1´si çocuk 5 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bu akşam Bey Mahallesi'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kısım Amirliği önünde meydana geldi. Park halindeki motosikletin yanında duran 2 kişinin durumundan şüphelenen görevli polis memuru, kimlik kontrolü yapmak istedi. İddiaya göre, bu kişiler polisi dinlemeyip kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 şüpheli, yanlarındaki av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği polis memuru ile o esnada sokak içerisinde bulunan 1´i çocuk 5 kişi yaralandı. Silah sesleriyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Bölgeye sevk edilen takviye ekipler, kaçmaya çalışan iki kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-06-06 22:23:15



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