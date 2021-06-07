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Şehitkamil'de 197 bin 784 fidan toprakla buluşturuldu 2 milyon 154 bin 709 metrekare alan ağaçlandırıldı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “2 milyon 154 bin 709 metrekare alanda 197 bin 784 fidanı toprakla buluşturduk”

İHA

Şehitkamil'de 197 bin 784 fidan toprakla buluşturuldu 2 milyon 154 bin 709 metrekare alan ağaçlandırıldı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “2 milyon 154 bin 709 metrekare alanda 197 bin 784 fidanı toprakla buluşturduk”

“Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi kapsamında 2016 yılının Mart ayında Bayatlı Mahallesi’nde oluşturulan 12. Etap Şehitkamil Ormanı’na dikilen fidanlar büyüyor. Ormanı gezen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bizden sonraki nesillerin daha yaşanabilir bir Şehitkamil’de, bol oksijenli bir ortamda yaşamalarına destek verebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.
Gelecek nesillere daha yeşil bir Şehitkamil bırakmak adına her yıl Mart ve Kasım aylarında ilçenin farklı bir noktasına “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi kapsamında orman oluşturan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2016 yılının Mart ayında Bayatlı Mahallesi’nde oluşturulan 12. Etap Şehitkamil Ormanı’nı gezdi. 12. Etap Şehitkamil Ormanı’nda 30 bin metrekare alan üzerine 3 bin fidan diktiklerini anımsatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bugüne kadar oluşturulan 22 etap ormanda toplam 2 milyon 154 bin 709 metrekare alanda 197 bin 784 fidanı toprakla buluşturduklarının söyledi.

“Büyük bir sorumluluğumuz var”
Yarınlara daha yeşil bir Şehitkamil bırakma sorumlulukları olduğunu dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil projesi kapmasında Bayatlı Mahallesi’nde 12. Etap Şehitkamil Ormanı’na dikmiş olduğumuz sedir ağaçlarının gelmiş olduğu noktayı görüyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım adına da burada muhtarımıza, mahalle sakinlerimize bu ormana sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Etrafını çevirmiş olduğumuz buradaki bu fidanların bu noktaya gelmesine katkı verdiler. Göreve geldiğimiz andan itibaren her zaman şunu söyledik. Yeşil bir çevreyi bizden sonraki nesillere bırakmak adına büyük bir sorumluluğumuz var. Çok şükür şu an 22. Etap Şehitkamil Ormanımızı oluşturduk. Bizden sonraki nesillerin daha yaşanabilir bir Şehitkamil’de, bol oksijenli bir ortamda yaşamalarına destek verebiliyorsak ne mutlu bize. Bu ağaçları bu şekilde görmek, beni ziyadesiyle mutlu etti. Ben tekrar buradan muhtar kardeşime, mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamı da gelecek. Bunu ne kadar daha çok arttıra bilirsek o kadar mutlu olacağız” ifadelerini kullandı.

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