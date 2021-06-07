Gölette boğulan gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep’te, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği gölette kaybolan 17 yaşındaki Ömer Şavir’in cansız bedeni gece geç saatlerde bulundu. Gölette boğularak hayatını kaybeden gencin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Yamaçoba Mahallesi’ndeki sulama göletinde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak hava nedeniyle serinlemek için gölete giren Ömer Şavir, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Talihsiz genç, daha sonra gözden kaybolunca sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verildi.



Gencin cenazesini dalgıç polisler buldu

Olay sonrası gölette kaybolan genci aramak için AFAD ve Adıyaman Su Altı Grup Amirliği’nde görevli dalgıç polisler arama çalışması başlattı. Yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarının ardından gece geç saatlerde talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Ömer Şavir'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenaze, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Şavir’in yakınları gencin cenazesinin teslim edildiği esnada ağlayarak feryat etti. Şavir’in cenazesi Yamaçoba Mahallesi’nde defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.

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