İş yerinin camını temizlerken ezilmekten kıl payı kurtuldu İki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Gaziantep’te iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansırken, o esnada dükkanın camını temizleyen bir kişi otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Opel marka 27AFS311 plakalı araç seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Renault marka araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, o esnada dükkanın camını temizleyen Fatih Özkarcı aracın altında kalmaktan dükkanın önündeki briketler sayesinde kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Yokuşta çarpışan iki otomobil hızla dükkanının camını temizleyen Fatih Özkarcı’ya doğru gelirken, 3 metre önündeki küçük duvarın briketlerine çarpan otomobil son anda durdu. Kazayı gören Özkarcı hemen yaralılara yardım etmek için otomobillere koştu.



“Çimento dökülünce araçlar kaydı”

Çimento aracından yola çimento döküldüğünü ve bu nedenle de yolun kayganlaştığını ifade eden Özkarcı, “Bir gün önce çimento mikser aracı bu yoldan geçerken yola çimento döküldü. Yolun kaygan olduğunu görünce hemen durumu yetkililere aktardık. Maalesef bugün de üzücü bir olay oldu. Bir araç aşağıya inerken kontrolünü kaybetti ve karşıdan gelen otomobile çarptı” dedi.



“Briketler olmasaydı araç üstüme geliyordu”

Üç metre mesafedeki briketler sayesinde aracın altında kalmaktan kurtulduğunu belirten Özkarcı, “Ben de 3 metreyle ölümden kurtuldum. Ben o esnada dükkanın dış temizliği ile uğraşıyordum. Arkamı döndüğümde bir ses duydum. Orada gördüm, eğer orada o briketler olmasaydı araç direkt üstüme geliyordu. Allaha şükür bundan ucuz kurtulduk. Tek tesellimiz can kaybının olmaması ama yarın ne olacak bilemiyoruz. Bu konuda yetkililerin dikkatli olmasını istiyoruz. 3 metre önümde oldu. Eğer o briketler olmasaydı ben şuanda farklı bir durumda olabilirdim” diye konuştu.

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