Fabrika çatısından düşen işçi, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, tadilat için çıktığı fabrikanın çatısından düşen Abdullah Şahin (22), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 28 Mayıs'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Fabrikanın çatısına tadilat için çıkan Abdullah Şahin, dengesini kaybederek, 25 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Şahin, çağırılan sağlık ekibince ambulansla Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Şahin, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abdullah Şahin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-06-07 14:36:16



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