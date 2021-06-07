Gölette boğulan liseli Ömer, toprağa verildi

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği gölette boğulan lise öğrencisi Ömer Şavir'in (17) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün Yamaçoba Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Ömer Şavir, arkadaşlarıyla serinlemek için gölete girdi. Şavir, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ailesine haber vermesi üzerine Şavir için bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan 6 saatlik arama çalışmalarının ardından Şavir'in suda cansız bedenine ulaşıldı. Şavir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ömer Şavir, Yamaçoba Mahallesi Mezarlığı'nda bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-06-07 15:23:28



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