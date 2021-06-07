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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar tiyatro ile çevre temizliğine dikkat çekti

İHA

Çocuklar tiyatro ile çevre temizliğine dikkat çekti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çocuklarda çevre temizliği bilincinin oluşmasına yönelik “Ödevimiz Sıfır Atık” adlı tiyatro oyununu hazırladı.
Geleceğe havası, suyu, toprağı temiz bir şehir bırakmak için birçok çalışmaya imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda çevre bilincinin oluşması amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içerisinde bulunan Çocuk Kütüphanesi’nin önünde Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı’nca çevre bilincinin aşılanması ve geri dönüşümün öneminin anlaşılması için yapılan etkinlikte “Ödevimiz Sıfır Atık” adlı tiyatro gösterisi, sevilen maskotlar Toprak, Su ve Çamur ile sergilendi.

Etkinliğe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Derya Bakbak, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Harun Topçu ve protokol katıldı. Programda çocuklara çevrenin bir miras değil emanet olduğu aktarılırken, çevreyi korumak adına atılacak adımlar anlatıldı.

2014 yılından bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki tüm ilköğretim okulları, anaokul ve kreşleri kapsayan “Çevre Bilinci Eğitimleri” vermeye devam ediyor. 6 yılda toplamda 277 bin çocuğa ulaşılan eğitimlerde, “Ağaç yaş iken eğilir” felsefesi ile sürekli kendini yenileyen programlarla, geleceğin teminatı çocuklara çevreyi koruma hakkında yapılması gerekenler eğlendirerek öğretiliyor.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı’nın çocuklara yönelik çalışmaları yıllardır yaptığı hatırlatan Başkan Fatma Şahin, “Pandemiden dolayı biraz ara verdik ama eski günlere hızla dönüyoruz. Bizim amacımız ‘Çocuk Dostu Şehir’ olmak. Bunun için sizlerin hayatlarına dokunarak olacağız. Gözünüzdeki ışık, kalbinizdeki heyecan hiç eksilmesin diye, tüm gücümüzle çocuklarımızın eğitiminin, çevrenin hizmetindeyiz. ‘Çevre niye önemli?’ dersek birçok sorunun kaynağı. Çevre bilinci küçük yaşlardan başlamalı. O kadar güzel bir ekosistem var ki. Havayı, toprağı, suyu kirletirsek dünyayı olduğu gibi çocuklarımızı da koruyamıyoruz. Önce çevreyi korumak gerekiyor” dedi.

Konuşmasında çocuklara Sıfır Atık Projesi’nin çevre temizliği için önemli olduğunu ve geri dönüşümünün önemini aktaran Başkan Şahin, “Bir başkanınız olarak siz çocuklardan da bir talebim var. Her şey sizlerde başlıyor. Evinizin, elinizin temizliğine dikkat edip, dişlerimizi düzenli ve sürekli fırçalayıp ailenize kardeşlerinize örnek olacaksınız. Bizim dinimiz temizliğe önem veriyor, talimat veriyor. Kendinizi temiz tutup, çöplerinizi doğaya atmayacaksınız. Belediyeler olarak onların temizliği için sizlerin verdiği paraları harcıyor ve daha da önemlisi attığınız çöpler havayı ısıtıp Antarktika’da ki buzulları eritiyor. Hava ısınınca yarın sizin çocuklarına bırakılacak bir doğa kalmayacak. Bu yüzden her şey sizinle başlıyor. Biz de sizlerde bu bilinci oluşturmak ve çocuk dostu kent olmak için bu etkinliği düzenliyoruz. Eve gidince bu tavsiyelerimizi ailenize iletin ve aklınızdan çıkarmayın. Her şey kendinizde başlıyor, bir kişiden başlıyor. Eğer bu birleri çoğaltırsak dünya temiz bir yer olacak. Temiz bir dünya, çevre ve gelecek için sizlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

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