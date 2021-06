HKÜ doktora öğrencisi, uluslararası konferans'ta

Kuzey İtalya’daki Institute for Studies on Economics and Employment (I.S.E.O) Enstitüsü tarafından düzenlenen “Pandemi Sonrası Dünya Ekonomisi” konulu konferansa Türkiye’den Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde eğitim gören doktora öğrencisi Fırat Cem Doğan tam burslu olarak davet edildi.



Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülen Robert Solow’un başkanlığını yürüttüğü, Kuzey İtalya’daki Institute for Studies on Economics and Employment Enstitüsü, 17. geleneksel konferansını “Pandemi Sonrası Dünya Ekonomisi” konusu altında yapacak. Bu yıl online olarak yapılacak konferansa dünyanın en iyi üniversitelerinden araştırmacıların katılımı beklenirken Türkiye’den de Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) doktora öğrencisi olarak öğretimini sürdüren Fırat Cem Doğan davet edildi.



Ülkemizden HKÜ adına katılacak Doğan, “Dünyaca ünlü bu konferansa üniversitem ve ülkem adına katılacak olmak bana büyük onur veriyor. Katılacağım konferansta ülkem için önemli analizler ve çıkarımlar yapacağım. Bu çıkarım ve analizleri eğitim gördüğüm üniversitemde öğretim elemanlarımla detaylı inceleyeceğiz. Katıldığım konferanstaki verileri ülkem adına ne gibi katkılar sağlayacağı düşüncesiyle, çeşitli çalışmalarda kullanmak en büyük hedefimdir. Konferansa katılmamda bana destek veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli başta olmak üzere üniversitedeki tüm öğretim elemanlarına ve bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyetine sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.