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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GKV ortaokul ve liselerinde yüz yüze eğitim heyecanı

İHA

GKV ortaokul ve liselerinde yüz yüze eğitim heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından geçen hafta yüz yüze eğitime başlayan ilkokul öğrencilerinin ardından bu hafta da ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. GKV Özel Okulları ortaokul ve lise öğrencileri de alınan önlemler ışığında seyreltilmiş sınıflar halinde bu gün yüz yüze eğitime başladı.
Korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında ortaokul ve liselerde de bu gün düzenlenen törenlerle yüz yüze eğitime başlandı. Bu kapsamda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren GKV Özel Ortaokulu ve GKV Özel Liseleri öğrencileri de alınan önlemler eşliğinde yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını yaşıyor.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı açıklamanın ardından geçen hafta ilkokul öğrencilerimiz alınan önlemlerle yüz yüze eğitime başlamıştı. Okullarımızda yüz yüze eğitim 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’ndaki koşullar doğrultusunda ve seyreltilmiş gruplarla sürdürülmektedir. Bu gün ise ortaokul ve liselerimizde eğitim öğretim gören öğrencilerimiz alınan önlemler ve uygulamalarla eğitim öğretime başladılar. Okullarımız 18 Haziran 2021 tarihinde 20202021 eğitim öğretim yılını tamamlayarak öğrencilerine karnelerini verecektir. Dünya genelinde yaşanan ve hepimizi yakından etkileyen bu saygından kurtulmanın tek yolu üzerimize düşen görevleri hakkıyla yapmakla ve kurallara harfiyen uymakla mümkündür. Diliyoruz ki 20212022 eğitim öğretim yılını tamamen yüz yüze eğitim olarak gerçekleştiririz” dedi.

Günün erken saatlerinde okullarına gelen öğrenciler uzun süredir ayrı kaldıkları arkadaşları ve öğretmenleriyle görüşürken zillerin çalmasıyla birlikte alınan önlemlerle birlikte derslerine başladılar. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu ve Liselerinde eğitim görmekte olan öğrenciler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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