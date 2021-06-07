Bağımlılığa karşı ‘Hep Birlikte' projesinin destekçisi öğrenciler ödüllendirildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi öğrencileri, Toplumsal Duyarlık Projeleri dersi kapsamında ‘Bağımlılığa Karşı Hep Birlikte Projesi’yle bir toplumsal duyarlılık projesi gerçekleştirdi.

GAÜN Öğretim Elemanı ve Gaziantep Yeşilay Şube Müdürü Öğretim Görevlisi Fatih Tamer öncülüğünde gerçekleştirilen projede TDP öğrencileri, ‘İhbar, Danışma, Yönlendirme ve Tedavi Hizmetleri’ hakkında bilgiler içeren broşür, sosyal medyada paylaşarak bilinç uyandırmaya çalıştı. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla 100 binin üzerinde etkileşim aldıklarını belirten Öğretim Görevlisi Fatih Tamer, böyle projelerin hem toplum hem de gençler için önemli olduğunu belirtti.



Toplumsal Duyarlık Projeleri dersi kapsamında ‘Bağımlılığa Karşı Hep Birlikte Projesi’ni önemsediğini belirten GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, sosyal medyada en çok paylaşım yapan öğrencileri tebrik ederek, bağımlılık ile mücadeleyle ilgili sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini söyledi.



Bağımlılığa Karşı Hep Birlikte Projesi’ni sosyal medyada en çok paylaşım yapan Özgenur Taşdemir, Kübra Akman, Emine Ölmez, Funda Sara Doğan, Nisa Horoz ve Abdülkadir Adıbelli’ye Gaziantep Üniversitesi, Yeşilay ve Gaziantep FK tarafından hazırlanan hediyeler Prof. Dr. Ayşe Balat tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.