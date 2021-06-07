Araban'da trafik kazası: 5 yaralı

Gaziantep’in Araban ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir aracın savrularak taklalara atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğe saatlerinden sonra ArabanGaziantep kara yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Araban istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Ali Durmuş yönetimindeki 01 NZ 841 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolü kaybolan araç, savrularak orta refüje çarptıktan sonra taklalar attı. Olayın ardından araç içerisinde bulunan sürücüsü Ali Durmuş ile Zöhre Pınar, Meral Erdem, Samet Güçlü ve Zeynep Güçlü yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonucu araç içerisinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Araban İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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