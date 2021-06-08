SANKO Üniversitesinde "Diyetisyenler Günü" kutlandı

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6 Haziran Diyetisyenler Günü kapsamında SANKO Üniversitesi’nde akademik personele armağan takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Diyetisyenler Günü nedeniyle Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde görevli akademik personele armağan sundu.

Prof. Dr. Dağlı, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Beslenme ve Diyetetik Bölümünde görev yapan akademik personeli ziyaret ederek, bölümde görev yapan akademisyenlere başarı dileklerinde bulunup 6 Haziran Diyetisyenler Günü’nü kutladı.

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