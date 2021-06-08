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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iraklı hasta beynindeki tümörden ANKA'da kurtuldu

İHA

Iraklı hasta beynindeki tümörden ANKA'da kurtuldu

Beyin tümörü teşhisi konulan Iraklı hasta ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.
Irak’ın Erbil kentinde yaşayan 34 yaşındaki Jlank Ezzulddin Hameed, uzun süredir baş ağrısı, yüzünde ve sol kolunda uyuşma gibi sağlık sorunları yaşıyordu. Irak’ta başvurduğu hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından beyninde tümör tespit edilen Hameed’in ameliyat olması gerektiği belirtildi. Haamed bunun üzerine ameliyat için sağlık turizminin önemli adreslerinden olan ANKA Hastanesi’ni tercih etti.
ANKA Hastanesi’nde de yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir tarafından ameliyata alınan hastanın beynindeki tümör başarılı operasyonla alındı. Ameliyatın ardından ağrıları dinen ve kendisini daha iyi hissettiğini dile getiren Hameed, sağlığına kavuşmasını sağlayan Op. Dr. İsmail Demir ile Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.

"ANKA hastanesinin imkanları çok iyi"
Hastalık süreci ve ameliyatı hakkında konuşan Hameed, “Irak’ta birçok doktora gittim. Daha sonra Türkiye’ye gelerek İstanbul ve Gaziantep’te hekim araştırmaya başladım. Irak’ta görev yapan Türkmen Bakan Aydın Maruf’un tavsiyesi üzerine ANKA Hastanesi’ne geldim. ANKA Hastanesi’nin imkanları çok iyi. Ayrıca bana kendimi evimdeymişim gibi hissettirdiler. İyi ki bu hastaneyi tercih etmişim. Beynimde tümör olduğunu öğrendiğimde ümitsizliğe kapılmıştım. Şimdi ağrılarımdan kurtularak, sağlıklı bir şekilde taburcu olmanın sevincini yaşıyorum ”dedi.

Riskli olmasına rağmen başarıyla gerçekleştirilen operasyonla ilgili konuşan Op. Dr. İsmail Demir ise, “Hastamızdaki tümör beyin zarına yapışık olup, beynin iç kısımlarına doğru uzanan ve sol kol ve bacağının hareketini sağlayan bölgelere baskı yapıyordu. Operasyonla beyin tümörünü total olarak başarılı bir şekilde çıkardık. Ameliyat sonrası yoğun bakım ve servis tedavisi tamamlanan hastamızı şimdi sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Belirtiler olması durumunda doktora danışılsın"
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir, toplumda beyin tümörü görülme oranının arttığına da dikkat çekti. Beyin tümörünün baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç değişiklikleri, kişilikdavranış değişiklikleri, görme bozukluğu, konuşma bozukluğu, kol ve bacaklarda güçsüzlük, baş dönmesi, kulakta çınlama, işitme azlığı ve nöbet geçirme gibi belirtileri olduğunu belirten Op. Dr. Demir, bu şikayetlerin kişiye rahatsızlık verici şekilde olduğu durumlarda mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.
Beyin tümörlerinde erken teşhisin önemli olduğunu söyleyen Op. Dr. Demir, "Bu hastalıkta önemli olan erken teşhis ve tedavi. Beyin tümörü hayatın sonu değil. Günümüzde teknolojik gelişmeler sayesinde yetişmiş cerrahlar, hastalarına konforlu tedavi seçimleri sunabilmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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