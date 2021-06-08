Otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalanıp, tutuklandı.
Karataş Mahallesi'nde 5 Haziran günü, bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobilden hırsızlık yapıldı. Araç sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sitenin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-06-08 11:28:31
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