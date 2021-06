Şahinbey’den Teknofest’e katılacak okullara destek Şahinbey’den eğitime destek

Eğitime önemli desteklerde bulunan Şahinbey Belediyesi, proje okulu olan ve Teknofest’e hazırlanan okullara atölyeler ve kütüphaneler açarak desteklerini sürdürüyor.

Eğitime yönelik desteklerini sürdüren Şahinbey Belediyesi, Teknofest’e hazırlanan ve ciddi projelerde bulunan okullara teknik desteklerde bulunuyor. Bir okula kodlama, tasarım ve z kütüphane atölyeleri açma programına katılan Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlere başarılara dileyerek, desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

“Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Desteklerinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür eden Okul Müdürü İbrahim Halil Güler, “ Okulumuzun hem banisi hem de birçok atölyemizin donatımında emeği geçen Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerini ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Gençlerimiz inşallah yapacakları projelerle ülkemizi taçlandıracak, mazlum coğrafyalarında yıldızını parlatacak. Eğitime her noktada destek olan belediye başkanımıza okulumuz için tasarım atölyesi teklifinde bulunduk. Destek aslında 80 bin lira gibiydi ama bunu arttırdılar ve 3 atölye desteğinde bulundular. Kodlama, tasarım ve teknolojiyi doğrudan üretebilecekleri alanlar oluşturdular. İnşallah açılışlarını yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Tüm okullarımıza Teknofest alanında istediği her türlü desteği vereceğiz”

“Şahinbey Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. 5 tane okul yaptık. Türkiye’nin en özel fen liselerinden birini de inşallah yapacağız. 2 tane de yurt yaptık. Bunlar eğitime yaptığımız fiziki destekler ancak eğitim ve öğretimin artması için de ciddi desteklerde bulunuyoruz. 51 bin tablet dağıttık. Okullarımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla imzaladığımız 60 tane Z Kütüphanelerin 30 tanesini biz 30 tanesini de bakanlıkla beraber yapacağız. Yine Sanayi Bakanımız Mustafa Varank’a teklif ettim ve kabul etti. Okullarımıza siz ne kadar beceri ve tasarım atölyesi yaparsanız o kadar da biz yapacağız Şahinbey Belediyesi olarak dedim. Şuanda da yapmaya başladık. Okullarımızdaki eğitim öğretim kalitelerinin artması çok önemli. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle protokol imzaladık. Tüm okullarımıza Teknofest alanında istediği her türlü desteği vereceğiz. Biz inanıyoruz ki bir elimizde Kur’anı Kerim bir elimizde bilgisayar yani bir elimizde fen bilimleri bir elimizde din ilimleriyle hakikata yürüyeceğiz” diye konuştu.

