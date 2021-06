Başkan Fadıloğlu'ndan AK Parti yönetimine proje brifingi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapımı tamamlanmış ve devam eden projeleri AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ve İl Yönetim Kurulu Üyelerine gezdirdi. Başkan Fadıloğlu, Başkan Özkeçeci ve Yönetim Kurulu Üyelerini gezilen her noktadaki projelerle ilgili bilgilendirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte projeleri gezdi. İlçe sınırları içerisinde yapımı kısa süre önce tamamlanan ve halen yapımı devam eden projeleri İl Başkanı Eyup Özkeçeci ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte gezen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, gezilen her noktada projenin yapı ve işleyişiyle ilgili bilgilendirmede bulundu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

İnceleme programı kapsamında; Çıksorut Stadyumu, Umut Gençlik Kütüphanesi, Çıksorut Pazar Yeri, Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi, Şehitkamil Sanat Merkezi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Binası ve Atölyeleri, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası, MÖP Tesisi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kompleksi, Fen İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Kompleksi, Katı Atık Transfer İstasyonu, Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Merkezi, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, Bilim Şehitkamil, Gaziler Pazar Yeri, Gaziler Gençlik Kütüphanesi, Şehitkamil Nikah Salonu ile Şehitkamil Vadi Park gezildi.

"Yapılan tüm işler halkın ihtiyacı"

Projelere ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, “Bugün sağ olsun Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, tüm İl Yönetim Kurulu Üyelerimize, yaptığı hizmetleri yerinde göstermek için bizleri davet etti. Biz de bu davete icabet ettik. Bugün gün boyunca yapılan hizmetleri geziyoruz. Başkanımız, gerçekten yaptığı işi hakkıyla yapan biridir. Ben, kendisine yaptığı işlerden dolayı teşekkür ediyorum. Halkın tüm kesimine hitap eden hizmetler. Şu an Şehitkamil Vadi Park’ı geziyoruz. Gerçekten çok güzel bir park olmuş. Tüm halkımız, bu parkımızdan yararlanabilecek. Sabahtan beri hem imarlı bölgeyi hem de imarsız bölgeyi gezdik. Yapılan tüm işler, halkın ihtiyacı olan işler. Kütüphanelerimiz, spor tesislerimiz, bilim merkezlerimiz, pazar yerlerimiz ve diğer hizmetlerin hepsi Rıdvan Fadıloğlu imzası taşıyan eserlerdir. Ben buradan Başkanımıza, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah yaptığı hizmetlerin de arkası geleceğine inanıyorum. AK Parti İl Teşkilatı olarak bize de düşen görev bu hizmetleri tüm halkımıza anlatmaktır. Bu da bizim boynumuzun borcudur. Gerçekten yapılan projelerin hepsi birbirinden güzel. Hani şu proje diğer projeden daha güzeldir diyemem. Çünkü bütün projelerin hepsi birbirinden güzel. Ben, Başkanımızı yaptığı hizmetlerden dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

"Milletimize hizmet etmek boynumuzun borcudur"

Amaçlarının, milletin hayat standardını yükseltmek olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “İl Başkanımızın şahsında tüm İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp geldiler, Allah razı olsun. Eğer ki bu eserler meydana geldiyse bunda en büyük emeği olan teşkilatımızdır. Teşkilatımızın sayesinde bugün oturduğumuz koltuklarda oturuyoruz. Görev süremiz içerisinde milletimizin her ferdine hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Ekip arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışarak bu projeleri hayata geçirdik. Amacımız; milletimizin hayat standardını daha yukarıya çıkarabilmek. Üzerinde durduğumuz en önemli konu, yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep ve Şehitkamil’i üst sıralara taşımak. Projelerimizi hayata geçirirken bunlara dikkat ediyoruz. Özellikle son dönemlerde insanlarımızın hareketsizlikte sıkıntıları oldu. Şu an içerisinde bulunduğumuz Şehitkamil Vadi Park, bu sorunu çözecek. Tabi bunun yanı sıra genç nüfusumuzun fazla olmasına bağlı olarak Şehitkamil Vadi Park’ı içerisinde nitelikli, branşa övgü alanlar oluşturduk. Uyguladığımız projelerde, halkımızın ihtiyaçlarını belirleyip ona göre hareket ediyoruz. Son dönemlerde üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri de kütüphanelerdir. Şu anda yapımı devam eden 6 kütüphanemiz var. Buradaki amacımız, gençlerimizin nitelikli ortamlarda ders çalışarak, topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerine imkan sunmak. Ümit ediyorum ki bu gerçekleştirdiğimiz gezi, faydalı olmuştur” ifadelerini kullandı.

