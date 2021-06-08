Ampute Ligi’nde Şahinbey rüzgarı Şahinbey Ampute, üçüncü maçını 8-0 kazandı

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, 20202021 sezonunun üçüncü karşılaşmasında Esengücü Engelliler Spor Kulübü’nü 80 mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Ankara’da düzenlenen ve tek devreli lig usulüne göre yapılan maçlarda Esengücü Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Rakibini 80 gibi net bir skorla mağlup eden mavi beyazlılar, üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı. Şahinbey Ampute’nin gollerini 2 ve 20. dakikalarda Mendez, 12 ve 24. dakikalarda Mubarek, 5, 7 ve 23 dakikalarda Rahmi ve 10’uncu dakikada Richart kaydetti.



“Takımımıza güveniyorum”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetlerden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Tek devreli lig usulüne göre yapılan maçların üçüncüsünden de galibiyetle ayrıldık. Takımımız büyük bir coşku ve özveri ile mücadele ediyor. Üst üste alınan galibiyetlerle ne kadar doğru transferler ve takımın yapılanmasında doğru adımlar attığımızı bir kez daha görme imkanımız oldu. Alınan galibiyetlerden dolayı takımımı ve teknik ekibi tebrike derim” diye konuştu.

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