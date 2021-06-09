Gaziantep'te 13 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramalarda 13 kilo 500 gram uyuşturucu metamfetamin madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bu kapsamda GaziantepŞanlıurfa otoyolunda seyir eden bir tırı takibe aldı. Takibe alınan tır otoyolun doğu girişinde kurulan kontrol noktasında durduruldu. Durdurulan tırda yapılan arama neticesinde 13 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.