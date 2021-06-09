Gaziantep'te 13,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda TIR'ın gizli bölmelerinde 13,5 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, plakasını tespit ettikleri uyuşturucu taşınan TIR´ı kent girişinde durdurdu. TIR´da arama yapan ekipler, gizli bölmelere yerleştirilmiş paketlerde 13,5 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR'daki 2 kişiyi gözaltına aldı.

İsmi açıklanmayan şüpheliler, sorgulamak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-06-09 10:50:58



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