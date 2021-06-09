Araban’da 50 dönüm buğday kül oldu

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Yolveren Mahallesi’ndeki buğday ekili tarlada çıkan yangın 50 dönümlük buğdayı kül etti.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Yolveren Mahallesi Tepecik mevkiindeki Haci Kırçiçek’e ait 30 dönüm ve Mustafa Önder’e ait 20 dönüm olmak üzere toplam 50 dönüm buğday ekili alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı.

Araban Belediyesi'ne ait su tankları ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle iki çiftçinin bir yıllık emeği olan 50 dönüm buğday kül oldu.

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