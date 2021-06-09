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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamu çalışanları doğada spor etkinliklerinde buluşuyor

İHA

Kamu çalışanları doğada spor etkinliklerinde buluşuyor

Şehitkamil Belediyesi, AnneÇocuk ve BabaÇocuk Kampları ile kamu çalışanlarını, çocuklarıyla birlikte doğada spor ve birbirinden eğlenceli etkinliklerde buluşturuyor. Kampta gerçekleştirilen faaliyetler, aile içi iletişimin güçlenmesine büyük katkı sağlıyor.
Doğada Spor Etkinlikleri ile pandemi döneminde yüzlerce aileyi sağlık ve spor dolu etkinliklerle bir araya getiren Şehitkamil Belediyesi, katılımcı gruplara göre farklılık gösteren kamp programları arasında bugüne kadar büyük ilgiyle karşılanan AnneÇocuk ve BabaÇocuk Kamplarında kamu çalışanlarını da misafir ediyor. Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampına konuk olan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanı anneler, çocuklarıyla birlikte katıldıkları doğa yürüyüşü, zipline, ip parkuru, tırmanma duvarı ve paintball etkinliklerinde eğlenceli zamanlar geçirdiler.

"Mesai arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum"
Gerçekleştirilen etkinliklerin ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, anneçocuk kampının kurum çalışmalarına büyük bir moral olduğunu dile getirdi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve kamp çalışanlarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden İl Müdürü Karayılan, “Şehitkamil Belediyemiz, doğa ile iç içe bir ortamda kurum çalışmalarımızı sportif faaliyetler ve eğlenceli etkinliklerde bir araya getirdi. Mesai arkadaşlarımız pandeminin olumsuz etkinliklerden sıyrılarak anneçocuk kampı etkinliğinde adeta moral depoladılar. Kamp alanında her bir ayrıntı titizlikle planlanmış. Ben başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, değerli ekip arkadaşlarına, Gençlik Kampı çalışanlarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

"Aile içi iletişimin güçlenmesine olanak sağlıyor"
Gençlik Kampında gerçekleştirilen faaliyetlerin bireyleri teknoloji kullanımının negatif etkilerinden uzak kaldıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen kamp programına yaptığı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Gençlik Kampımızda gerçekleştirilen AnneÇocuk ve BabaÇocuk Kampları, vatandaşlarımızdan büyük ilgi görüyor. Çalışmaların kapsamını genişleterek kamu kurumlarımızın değerli çalışanlarına yönelik bir planlama yaptık. Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli anneleri çocuklarıyla birlikte kamp faaliyetlerinde misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Kısa bir süre içinde inşallah BabaÇocuk Kampını da gerçekleştireceğiz. Doğada Spor Etkinlikleri ve kamp alanımızda gerçekleştirilen tüm faaliyetler, bireyleri teknoloji kullanımının negatif etkilerinden uzak tutuyor. Aile içi iletişimin güçlenmesine olanak sağlıyor. Kamp faaliyetlerinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, Gençlik Kampına misafir olan tüm misafirlerimize iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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