Şehitkamil Belediyesi, genç futbol tutkununa duyarsız kalmadı Futbol tutkusu tıklanma rekorları kırınca Şehitkamil Belediyesi genç futbolcuya profesyonel futbol eğitimi vermeye başladı Her gün 40 kilometre yol kat ederek antrenmanlara katılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitkamil Belediyesi, genç futbol tutkununa duyarsız kalmadı Futbol tutkusu tıklanma rekorları kırınca Şehitkamil Belediyesi genç futbolcuya profesyonel futbol eğitimi vermeye başladı Her gün 40 kilometre yol kat ederek antrenmanlara katılıyor

İHA

Şehitkamil Belediyesi, genç futbol tutkununa duyarsız kalmadı Futbol tutkusu tıklanma rekorları kırınca Şehitkamil Belediyesi genç futbolcuya profesyonel futbol eğitimi vermeye başladı Her gün 40 kilometre yol kat ederek antrenmanlara katılıyor

Gaziantep’te yaşayan 14 yaşındaki Hüseyin Demir, köyde kendi imkanları ile düzenlediği toprak saha ve tahta kalede yaptığı antrenmanları sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede tıklanma rekorları kıran paylaşımları gören Şehitkamil Belediyesi yetkilileri, genç futbolcuyu futbol akademisine alarak profesyonel futbol eğitimi vermeye başladı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki Hüseyin Demir, köy işlerinden arta kalan zamanlarda kardeşleriyle beraber toprak saha ve tahta kalede yaptıkları antrenmanları sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede tıklanma rekorları kıran paylaşımları gören Şehitkamil Belediyesi, genç futbolcuyu futbol akademisine alarak profesyonel futbol eğitimi vermeye başladı. Babasıyla beraber her gün yaklaşık 3540 kilometre yol kat ederek antrenmanlara katılan Demir, ileride futbolcu olmak istediğini belirterek desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediyesine teşekkür etti.

“Benimde hayalimdi, ben başaramadım çocuğum başarsın”
Oğluyla beraber yaklaşık 3540 kilometre yol kat ederek antrenmanlara gelmesini sağlayan Baba Recep Demir, başarısından dolayı oğluyla gurur duyduğunu belirterek, “Oğlumun Şehitkamil Belediyespor’da oynamasından dolayı çok mutluyum. Çünkü oğlumu onlar keşfetti. Köy turnuvaları düzenleniyordu orada gördüler oğlumu. Çocuğumu istediler, ben de gurur duydum ve neden olmasın dedim. Buradan tesislere gitmemiz yaklaşık 4045 kilometre. Ben de futbol oynadığım için gençlerin ne düşündüğünü biliyorum. Benim çocuklarım ne mesleği yapmak isterse istesin ben arkalarında duruyorum. Ben hayatımı çocuklarıma adadım. Eğer bu yolda devam ettiği sürece ben arkasında dururum. Çocuğumu kendimle beraber çalıştığım yere götürüyorum oradan 12 saatliğine izin alıyorum ve antrenmanlara götürüyorum. Hiç bugüne kadar zoruma gitmedi, hatta gurur duyuyorum. Çünkü benim de hayalimdi. Ben başaramadım çocuğum başarsın” dedi.

“Allah’ın izniyle futbolcu olmak istiyorum”
Futbolcu olmak istediğini ifade ederek desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür eden Hüseyin Demir, "Hayalim futbolcu olmaktı. Köyde kardeşlerimle antrenman yaparak başladım. Tahtalardan kale yaptım. Sonra çektiğim videoları paylaştım sosyal medyada. Şehitkamil Belediyesi beni keşfetti. Beni keşfettikleri için Şehitkamil Belediyesi'ndeki hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Şuanda orta saha pozisyonunda oynuyorum. Messi’yi örnek alıyorum. İleride onun gibi olmak istiyorum. Allah’ın izniyle futbolcu olmak istiyorum. Beni keşfedip profesyonel futbol eğitimi almamı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Umut ediyorum ki ilerde Gaziantep Futbol Kulübü'nde oynayan bir sporcu olur”
Her kesimden sporculara verdikleri desteklerden söz eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hüseyin Demir’in ileride iyi yerlere gelebileceğinin altını çizerek, “2018 yılında Şehitkamil Belediyesi olarak özellikle köylerdeki gençlerimizin aktivitesini arttırabilmek için köyler arası futbol turnuvaları düzenlemiştik. Bu turnuvayla birlikte köylerdeki en alt yaş gruplarındaki çocuklarımız da bu seçmelere katılınca bunun neticesinde belirli köylerden belediyemizin futbol akademisine katılan çocuklarımız oldu. Bugün özellikle başarısı ile gurur duyduğumuz Hüseyin Demir yavrumuzun 2018 yılında arkadaşlarımızın saha taraması neticesinde özellikle futboldaki başarıları dikkatlerini çekince futbol akademimize intikal ediyor. Köksalan köyünden yaklaşık 3540 kilometreden velisinin de desteğiyle antrenmanlara gelip giderek, çok şükür profesyonel denebilecek noktaya geldi. Tabi bu Allah vergisi. Diğer taraftan da çalışma ve azim gerektiriyor. Hocalarımızın desteğiyle onun kapasitesini daha yukarıya çıkarmak adına şuanda da faaliyetleri devam ettiriyoruz. Hüseyin yavrumuzun başarısı çok farklı bir noktada. Köyde bu başarısı keşfedildikten sonra şehirde antrenmanlara gelerek, standardını yükseltmeye çalışıyor. Bu özverisinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Hocalarımızın emeğinden ve özverilerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de Şehitkamil Belediyesi olarak her zaman söylediğimiz gibi biz bu işin mutfağı olacağız. Mutfağına emek vereceğiz. Kanun da bize bunu söylüyor. Bizim profesyonel kulüplere destek vermemiz teknik olarak mümkün değil bizim amatör spora destek vermemiz lazım. Biz amatör sporunda altlığını oluşturacak şekilde U10’dan başlayarak U19’a kadar her yaş grubundaki çocuklarımızı eğitiyoruz. Bundan yaklaşık 1 hafta önce 3. lige transfer olan yine bizim U10’dan başlayıp bu noktaya gelmiş sporcumuzla bir aradaydık. Geçen sene itibariyle amatör ligine ve bal ligine 4 tane sporcu verdik. Bizim amacımız bu işin mutfağı olmak. Memlekette ne kadar buna yatkın çocuğumuz varsa bu imkanları onlara sunarak bunların seviyesini yukarıya çıkarmamız lazım. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hüseyin yavrumuza ve ailesine özellikle teşekkür ediyorum. Babasını da verdiği desteklerden dolayı tebrik ediyorum. Umut ediyorum ki ilerde Gaziantep Futbol Kulübünde oynayan bir sporcu olur. Gözünde ve ayağındaki o top tutuşunda da bunu görebiliyorum. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamu çalışanları doğada spor etkinliklerinde buluşuyor
YEREL HABERLER Kamu çalışanları doğada spor etkinliklerinde ...
Gaziantep'te engelli araçları için 'yol yardım' ekibi
YEREL HABERLER Gaziantep'te engelli araçları için 'yol yardım' ekibi
Gaziantep'te 13,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 13,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Araban’da 50 dönüm buğday kül oldu
YEREL HABERLER Araban’da 50 dönüm buğday kül oldu
GaziKültür A.Ş., Mütercim Asım'ın çalışmalarını kitaplaştırdı
YEREL HABERLER GaziKültür A.Ş., Mütercim Asım'ın çalışmalarını ...
Gaziantep'te 13 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 13 kilo 500 gram metamfetamin ele ...
Ampute Ligi’nde Şahinbey rüzgarı Şahinbey Ampute, üçüncü maçını 8-0 kazandı
YEREL HABERLER Ampute Ligi’nde Şahinbey rüzgarı Şahinbey Ampute, ...
Gaziantep'te 417 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 417 paket kaçak sigara ele geçirildi
Başkan Fadıloğlu'ndan AK Parti yönetimine proje brifingi
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu'ndan AK Parti yönetimine proje ...
GTO medikal firmalarının tahsilat sorununa dikkat çekti
YEREL HABERLER GTO medikal firmalarının tahsilat sorununa dikkat ...
Şahinbey’den Teknofest’e katılacak okullara destek Şahinbey’den eğitime destek
YEREL HABERLER Şahinbey’den Teknofest’e katılacak okullara ...
Rektör Özaydın'dan Azez'e ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Özaydın'dan Azez'e ziyaret
Fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoföre ödül
YEREL HABERLER Fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoföre ödül
Başkan Şahin, kahraman şoförü cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Şahin, kahraman şoförü cumhuriyet altınıyla ...
Gündüz vakti park halindeki otomobili soydu
YEREL HABERLER Gündüz vakti park halindeki otomobili soydu
Teknik tekstil üretiminde kullanılan dokunmamış kumaşın yüzde 95’i Gaziantep’ten Pandemi döneminde Gaziantepli tekstilcilerin teknik tekstil yatırımları arttı
YEREL HABERLER Teknik tekstil üretiminde kullanılan dokunmamış ...
Yorgun mermi devriye gezen komiseri yaraladı Komiser hafif yaralandı, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı
YEREL HABERLER Yorgun mermi devriye gezen komiseri yaraladı Komiser ...
Otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik ...
Iraklı hasta beynindeki tümörden ANKA'da kurtuldu
YEREL HABERLER Iraklı hasta beynindeki tümörden ANKA'da kurtuldu
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı 2 kilo 740 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı 2 kilo ...
SANKO Üniversitesinde "Diyetisyenler Günü" kutlandı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesinde "Diyetisyenler Günü" kutlandı
Baklavada 'fahiş fiyat' uyarısı
YEREL HABERLER Baklavada 'fahiş fiyat' uyarısı
Saldırgan damat ve yakınları serbest kaldı, kuaför isyan etti
YEREL HABERLER Saldırgan damat ve yakınları serbest kaldı, kuaför ...
Araban'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Araban'da trafik kazası: 5 yaralı