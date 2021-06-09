Belediye otobüsü, hareket halindeyken alev aldı

Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, hareket halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın, paniğe yol açtı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Büyükşehir Belediyesi'ne ait 27 AIS 84 plakalı yolcu otobüsü, Fevzi Çakmak Bulvarı´na geldiğinde motor bölümünden alev aldı. Yolcuların uyarısı üzerine otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekti. Yolcular tahliye edilirken, yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı. Çağırılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2021-06-09 12:04:57
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