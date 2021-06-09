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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN koruma altındaki çocukların gelişimine katkı sunacak

İHA

GAÜN koruma altındaki çocukların gelişimine katkı sunacak

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında koruma altında olan çocukların kişisel bilgi ve gelişimlerine katkı sunulması amacıyla protokol imzalandı.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında koruma altında olan çocukların kişisel bilgi ve gelişimlerine katkı sunulması amacıyla protokol imzalandı. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım tarafından GAÜN Rektörlük makamında imzalanan protokolle Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma altında olan çocukların kişisel bilgi ve gelişimlerine katkı sunulması amacıyla Gaziantep Üniversitesi tarafından verilecek eğitimlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin tarafların görev ve yükümlülüklerin belirlenmesi amaçlanıyor.
İmzalanan protokolde Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, işbirliği kapsamında müdürlük bünyesinde koruma altında olan çocukların eğitimlere katılımlarından sorumlu olup, çocukların organizasyonunu gerçekleştirecek. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini takip ederek, rehberlik yapacak. Gaziantep Üniversitesi ise eğitim planlamasında görev alacak eğitmenlerin katılımlarından sorumlu olup, eğitmenlerin organizasyonunu gerçekleştirecek. Eğitim planlamasında yer verilecek konu başlıklarında uygun eğitmenlerin görevlendirilmesini gerçekleştireceği ve bu durumun GAÜN Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından koordine edileceği kararlaştırıldı.
İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Birlikte çok iyi çalışmalara imza atıyoruz. Bu imzanın altının dolduralım. Gaziantep Üniversitesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.
İl Müdürü Mustafa Yıldırım ise, İl Müdürlüğü bünyesinde koruma altında olan çocukların ihtiyaç duydukları özellikle pandemi döneminde okuma, anlama ve temel matematik eksikleri olduğunu belirterek, “Bunların bir program dahilinde eğitim planı da çıkarıldı. Kişiselleştirilmiş, yoğunlaştırılmış bir eğitim planı yaptık. Dolayısıyla bu çok kıymetli” diye konuştu.
Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin, Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Nermin Yetkin ve GAÜN Araştırma Görevlisi Dr. Ozan Esendemir de protokol töreninde hazır bulundu.

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