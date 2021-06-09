Büyükşehir'den liselerarası Kur’an-ı Kerim okuma yarışması

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, liselerarası Kur’anı Kerim okuma yarışması düzenliyor. Yarışmada dereceye giren öğrencilere bisiklet, forma ve satranç takımları hediye edilecek.

Topluma yararlı gençler yetiştirmeyi hedefleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselerarası Kur’anı Kerim Yarışması düzenleyerek dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verecek. Toplam 120 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren ilk 5 öğrenciye bisiklet hediye edilecek.

Derece girecek olan diğer öğrencilere ise forma ve satranç takımı hediye edilecek.

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